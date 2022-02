Face à la pénurie, Tesla a secrètement retiré un composant de son système de direction

Sans en référer à sa clientèle et afin de ne pas succomber à la pénurie mondiale de composants électroniques qui paralyse une partie de sa concurrence, Tesla a décidé de retirer l'un des deux boîtiers électroniques de contrôle des crémaillères de direction de ses Model 3 et Model Y produites à Shanghai, nous apprend CNBC.

Le manque de puces est global, et désastreux pour le secteur automobile. Selon le cabinet AlixPartners, ce sont 7,7 millions de véhicules qui n'ont pu être produits en 2021 du fait de la pénurie, dont 500.000 pour la seule Renault.

Oh man, this year has been such a supply chain nightmare & it’s not over!



I will provide an updated product roadmap on next earnings call.