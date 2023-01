Aux États-Unis, un bagagiste meurt aspiré par le réacteur d'un avion

Ce n'est pas une première, mais c'est un accident aussi rare que terrible qui s'est déroulé l'ultime jour de 2022 sur les pistes du Montgomery Regional Airport, dans l'Alabama, aux États-Unis.

Le samedi 31 décembre, un bagagiste travaillant pour Piedmont Airlines, une branche locale d'American Airlines, a été selon les mots du Conseil national de la sécurité des transports (NTSB), «ingéré par le réacteur» en fonctionnement de l'Embraer E175 qui devait décoller pour Dallas dans l'après-midi.

Today around 3 pm an American Airlines ground crew piedmont employee was involved in a fatality, no additional information is available at this time. Our thoughts and prayers are with the family of the deceased.