Le mythique An-225 Mriya, plus gros avion cargo du monde, pourrait bientôt renaître

Sa destruction ne constituait à l'évidence qu'un événement secondaire comparé aux drames humains du début de la guerre en Ukraine. Les amateurs d'avions très spéciaux ont pourtant versés quelques chaudes larmes en apprenant la destruction de l'AN-225 posté dans l'aéroport d'Hostomel, près de Kiev, où une bataille féroce perdue par la Russie a peut-être décidé du destin de l'Ukraine.

Car l'avion d'Antonov, surnommé «Mriya» («Rêve» français), n'était pas n'importe quel avion: certes moins fameux que le Beluga d'Airbus au profil si particulier, l'AN-225 était un appareil unique au monde, et la fierté de l'Ukraine.

Conçu dans les années 80 avant la chute de l'Union Soviétique, animé par six turboréacteurs, d'une envergure de 88 mètres et d'une longueur de 84 mètres, pesant 285 tonnes à vide mais capable de transporter un total colossal de 640 tonnes, il était le plus gros et sans doute le plus impressionnant des avions cargos du monde.

АНОНС ДЛЯ ЗМІ

3.04.2018р. Запрошуємо на виліт #Ан225 у комерційний рейс.

З питань акредитації просимо звертатися : +380444543348; +380504465748; [email protected]

Для акредитації необхідно вказати ПІБ, посаду, назву ЗМІ, номер телефону. Акредитація триватиме до 11:00 3 квітня pic.twitter.com/nunnOZD6Ge — ANTONOV Company 🇺🇦 (@AntonovCompany) April 2, 2018

«La Russie a peut-être détruit notre "Mriya". Mais elle ne sera jamais capable de détruire notre rêve d'un État européen fort, libre et démocratique. Nous vaincrons!», tweetait fin février le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba.

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022

Les conséquences de la destruction de l'AN-225 n'étaient pas uniquement symboliques. Utilisé pour le transport de matériels militaires, notamment pour le compte des armées françaises, pour des missions d'aide humanitaire, dans l'industrie aérospatiale –l'avion aurait dû porter la navette spatiale soviétique Buran– ou, plus récemment, lors de la crise du Covid-19, l'aéronef avait une utilité réelle dans l'industrie du transport de lourdes charges.

Rêve brisé

À l'époque, les autorités ukrainiennes évaluaient à 3 milliards de dollars le coût de la reconstruction potentielle du Mriya, qu'elles pensaient pouvoir refaire voler en cinq petites années.

Mis à part un vague projet de crowdfunding, la possible complétion d'un second exemplaire par la Turquie et des fonds promis par le président Zelensky, rien de très concret n'avait jusqu'ici été avancé.

À lire aussi Des centaines d'avions américains ne sont pas prêts pour la guerre

À en croire Business Insider et, surtout, des autorités locales très enthousiastes, Un visiteur récent de l'aéroport d'Hostomel pourrait néanmoins accélérer quelque peu les choses et aider l'AN-225 à retrouver d'abord sa forme, ensuite les cieux.

The founder of Virgin Galactic, Richard Branson, in Hostomel, Kyiv oblast. Local authorities say, the billionaire was interested in the Antonov airfield, the last resting place of the legendary An-225 Mriya, and possibilities to restore it. pic.twitter.com/Do2pETwkj8 — Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) June 29, 2022

Patron de Virgin Atlantic et de Virgin Galactic notamment, le milliardaire britannique Richard Branson aurait ainsi exprimé un intérêt dans cette renaissance: passionné de toujours d'aéronautique et disposant d'une confortable fortune, son appui serait sans doute le bienvenu.