L'avion le plus moche jamais construit était aussi un grand précurseur

Du nom de son concepteur (Luigi Stipa) et de son constructeur (le groupe industriel Caproni), le Stipa-Caproni est largement considéré comme l'avion le plus laid jamais construit dans l'Histoire. Surnommé le «canon volant», l'engin pourrait pourtant être l'ancêtre du turboréacteur et d'autres technologies révolutionnaires, selon le magazine en ligne Hackaday.

En 1932, Luigi Stipa cherchait un moyen d'améliorer les performances des avions et inventait alors la technologie appelée «hélice intubée». Concrètement, l'idée de l'ingénieur était d'incorporer l'hélice et le moteur à l'intérieur du fuselage d'un avion, pour que l'hélice serve elle-même de ventilateur et améliore les performances de l'appareil.

Le «canon volant», qui n'a été construit qu'en un seul exemplaire, pouvait contenir un équipage de deux personnes. Il mesurait un peu plus de 6 mètres de long, de 3 mètres de haut et 14,28 mètres d'envergure. Il pouvait monter jusqu'à 3 kilomètres d'altitude et pesait 570 kilogrammes.

Du ciel à la mer

Malgré l'innovation technique, l'avion n'était pas parfait: s'il était silencieux et stable, le décollage et l'atterrissage étaient compliqués et il avait des problèmes de traînée. Mais l'idée d'hélice intubée allait néanmoins être à l'origine d'une autre technologie très similaire: la tuyère Kort.

Une tuyère Kort est un type de tuyère pour hélice de bateau. Pour tous ceux qui n'ont jamais navigué: une tuyère est, selon le Larousse, le «conduit terminal d'une turbine à gaz, dans lequel se produit la détente fournissant l'énergie de propulsion».

La particularité des tuyères Kort est qu'elles sont conçues pour accélérer le flux d'eau autour de l'hélice des bateaux, afin d'améliorer la poussée et la stabilité longitudinale, mais aussi de réduire la vulnérabilité aux débris et aux roches.

Si elles doivent leur nom à Ludwig Kort, les tuyères Kort ont en partie été conçues par Luigi Stipa lui même. Il pensait d'ailleurs que les turboréacteurs aussi résultaient directement de son invention, et c'est une idée partagée par de nombreux historiens.

Une réplique du Stipa-Caproni, notre disgracieux «canon volant», est aujourd'hui visible à l'aérodrome de Toowoomba, en Australie. Nous la devons cette fois à Lynette Zuccoli et Aerotec Queensland.