Les Boeing 757 de United Airlines sont trop petits pour des Américains trop lourds

Les temps changent, les corps aussi. Ceux des Américains et des Américaines, comme ceux de nos compatriotes d'ailleurs, ont eu tendance à forcir ces dernières années. Cela n'a échappé à personne, et notamment pas à la Federal Aviation Administration (FAA), instance américaine chargée de veiller sur la sécurité aérienne.

Comme l'explique le blog spécialisé Live & Let's Fly, une circulaire de la FAA, datant de 2019 mais récemment mise à jour, consacrée au calcul du poids et de l'équilibre des appareils, a forcé la compagnie United Airlines à revoir ses calculs.

Les compagnies doivent ainsi augmenter le poids moyen d'une passagère (bagages en cabine inclus) de 65,7 à 81,2 kilos en été, et de 68 à 83,5 kilos en hiver. Pour les hommes, on passe de 84 à 90,7 kilos les mois chauds, et de 86,2 à 93 kilos en hiver.

Poids et mesures

Passer par le très problématique pesage des passagers et de leurs bagages à main avant l'embarquement, puis modifier les appareils et leurs sièges pour chaque vol en conséquence, aurait été trop complexe pour United Airlines. La compagnie préfère donc se baser sur les moyennes calculées par la FAA et condamner quelques sièges pour chaque vol –entre 3 et 6, selon la version et la configuration du Boeing 757.

«Ce changement temporaire est le résultat de l'augmentation du poids moyen des clients en hiver tel que calculé par la FAA, explique un communiqué. Pour rester dans les normes de poids et d'équilibre du Boeing 757, United bloquera des sièges spécifiques entre le 1er novembre et le 30 avril 2023.»

L'embonpoint des mois frais est loin d'être le seul facteur de ce gain de poids des passagers, américains ou non. Les politiques tarifaires menées par les compagnies quant aux bagages à main et ceux placés en soute tendent à pousser leur clientèle à emporter un maximum d'affaires avec eux en cabine, gros manteaux d'hiver inclus.