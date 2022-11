Boeing souhaite pouvoir réparer ses 787 avec du ruban adhésif

Demandez à Airbus: de «simples» problèmes de peinture peuvent se transformer en de coûteux cauchemars. Ainsi des A350 du constructeur européen acquis par Qatar Airways, dont les défauts ont provoqué un séisme commercial entre les deux parties, avec un procès à la clé et des milliards envolés.

Selon Qatar Airways, il ne s'agit pas uniquement de coquetterie et d'un problème purement esthétique: la compagnie argue que ces défauts de peinture pourraient faire décroître la résistance des appareils concernés aux impacts de foudre.

Les États-Unis ne sont pas exempts de ces écueils, qu'Airbus met sur le compte de l'interaction entre le carbone et la peinture qui le recouvre, expliquant que cela ne peut être à la source d'aucun danger.

Perclus de défauts mettant Boeing en grande difficulté, les ailes du 787 Dreamliner, supposé fleuron de la firme de Seattle, semblent également connaître quelques problèmes de revêtement. Jusqu'ici, Boeing a utilisé une technique aussi vieille que la mécanique pour parer au plus urgent: recouvrir les défauts de simple ruban adhésif.

Problème: pour les passagers et passagères, ces rafistolages a priori plutôt anodins ne font pas très sérieux, et les photos étonnantes qui fleurissent sur les réseaux sociaux n'aideront sans doute pas le constructeur à rassurer quant à son récent et désastreux passif sécuritaire.

If this sticky tape is good enough to hold a @qantas @Boeing 787-9 Dreamliner together, it might be handy to have a roll or two in the toolbox for #harvest22 ??

Flying to Melbourne for a week of @KondininGroup Ute testing with @MarkSaundeye and @DrJewmelon #hiluxvsranger pic.twitter.com/DaSilvxJcW