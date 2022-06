Des centaines d'avions américains ne sont pas prêts en cas de guerre

Aucun doute: bien dotées numériquement, très avancées sur le plan technologique, les différentes flottes aériennes des armées américaines font des États-Unis la force la plus capable au monde. C'est du moins l'impression que les chiffres brut donnent. Car glissées sous le tapis, quelques bien gênantes poussières viennent ternir ce tableau de toute-puissance.

C'est la conclusion d'un rapport rendu par le United States Government Accountability Office, sorte de Cour des comptes américaine, titré Air Force and Navy aviation: Actions Needed to Address Persistent Sustainment Risks et s'intéressant à l'état réel des flottes volantes américaines.

Il n'a rien de glorieux. Comme le rapporte Popular Mechanics, ce sont ainsi des centaines d'avions militaires américains qui pourraient ne pas être totalement prêts, ou prêts tout court, en cas de guerre. Un exemple criant: sur 186 F-22 possédés par les États-Unis, leur meilleur chasseur, seuls 93 sont prêts en tout temps à entrer en action, soit un sur deux.

Les chiffres sont similaires, est-il expliqué, pour les F/A-18E/F Super Hornet, cheville ouvrière de l'US Navy en attendant la montée en puissance d'un F-35 lui-même criblé de défauts parfois rédhibitoires, et accessoirement star milliardaire du récent Top Gun: Maverick.

Cela ne signifie pas que tous ces avions –F-22, F/A-18 Super Hornet, B-1B Lancer, C5 Super Galaxy ou C-130T Hercules, le F-16 ou le F-35 n'ayant pas été étudiés de la même manière– sont cloués au sol, la GAO s'intéressant à leur capacité à remplir au moins une, sinon toutes les missions pouvant de par leur nature leur être assignées.

Missions impossibles

Le fait est néanmoins que, au moment où Joe Biden annonce un renforcement massif de la présence militaire américaine en Europe, les armées de l'air du Pentagone sont moins capables et puissantes qu'elles ne devraient l'être. Pire, les chiffres ont empiré entre 2015 et 2021, période sur laquelle s'est penchée la GAO.

67% des pourtant plutôt récents F-22 étaient prêts au combat en 2015, un chiffre qui a chuté à 50,3% six ans plus tard. De la même manière, de 54,9% de F/A-18E/F Super Hornet considérés comme «mission-capable» en 2015, un chiffre déjà problématique, les États-Unis sont passés à 51% en 2021.

En d'autres termes et comme le calcule Popular Mechanics, seuls 267 des 530 appareils qu'opère l'US Navy dans le monde sont réellement capables de partir en guerre: comme dirait l'autre, ça la fout mal, d'autant plus mal qu'un chiffre de 75% de pleine capacité est visé à la fois par la Navy et par l'Air Force.

Parmi les causes de ces limitations, le Government Accountability Office pointe dans certains cas le vieillissement des flottes, qui rend logiquement les appareils plus compliqués à maintenir en parfait état.

Dans certains cas, et de manière étonnante étant donné la puissance du complexe militaro-industriel américain, US Navy comme Air Force souffrent de pénuries de pièces détachées, ou manquent de personnel au sol pour prendre soin des flottes concernées. Est également pointée du doigt la complexité technologique de certains appareils, en premier lieu desquels le F-22, ou la sur-utilisation d'autres tels le F-18.

Des actions correctrices doivent, selon le GAO, être urgemment mises en place. L'US Air Force a par exemple décidé de retirer du service actif 17 des 62 bombardiers B-1B dont elle disposait, les appareils mis à la retraite pouvant ainsi être cannibalisés pour offrir des pièces détachées à ceux devant encore servir.

Comme le note également Popular Mechanics, le seul budget de l'US Navy est de 161 milliards de dollars, soit à peu près la même somme compte tenu de la quasi-parité entre les deux monnaies. Elle affirme pourtant manquer de moyens pour maintenir ses avions en état de combattre. Dans le Pacifique ou en Europe, la Chine comme la Russie prennent sans doute bonne note de ces chiffres problématiques pour la domination américaine.