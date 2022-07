En plein chaos, les passagers placent des trackers dans leurs bagages pour ne pas les perdre

Retards records, annulations de vols par milliers, chaos pré-apocalyptique dans les aéroports, au point qu'Heathrow, à Londres, a demandé aux compagnies de se restreindre... Si vous avez tenté de voyager par les airs ces dernières semaines, nous n'avez sans doute pas manqué de remarquer que la nette reprise du trafic aérien (les anglo-saxons parlent de «revenue travel») s'accompagne de forts désagréments pour les passagers.

Et s'ils ou elles ont le bonheur d'arriver à bon port le jour prévu, c'est de moins en moins souvent le cas de leurs bagages: rarement le problème des valises perdues, ne prenant pas le bon vol ou arrivant en Australie quand elles sont attendues en Alaska, n'aura été aussi prononcé qu'en ce moment, alors que les aéroports luttent pour trouver du personnel.

Cette «crise du bagage» est d'une telle ampleur à Heathrow, en particulier, que Delta a récemment envoyé un Airbus SE A330-200 des États-Unis à à Londres pour tenter de rapatrier 1.000 de ces bagages perdus. Quant à Icelandair, elle fait faire des aller-retours à ses propres bagagistes à Schiphol, l'immense hub aéroportuaire d'Amsterdam, ou à Heathrow au Royaume-Uni pour sauver ce qui peut l'être.

Prévenus que leurs vacances risquaient fort d'être gâchées par ces slips (ou robes de mariée) introuvables, certains passagers ont pris les devants en collant des trackers, à l'image des AirTags d'Apple ou de ceux de Tile, dans les bagages qu'ils enregistraient en soute.

Comme le relate Bloomberg, les surprises ont été nombreuses. Le média américain raconte ainsi la petite histoire de Cory Prenatt, un Floridien qui avait prévu de célébrer sa retraite par une tournée des grands cours de golf britanniques.

Par la faute de la désorganisation de la compagnie choisie mais grâce aux AirTags qu'il avait installés dans ses caddies, il les a d'abord vus bloqués deux jours à Newark, avant qu'ils ne soient envoyés vers un espace de stockage à Édimbourg, en Écosse.

Le temps qu'il saute dans sa voiture pour aller les récupérer et les clubs repartaient déjà vers Aberdeen. Parti à leur poursuite, il a fini par les voir achever leur course folle dans les West Midlands anglais.

Vendus peu chers, pouvant par ailleurs poser de très sérieux problèmes de sécurité et de vie privée, en particulier pour les femmes, ces trackers utilisent la proximité d'autres appareils Bluetooth pour se situer dans l'espace, et sont autorisés dans les aéronefs.

@British_Airways My luggage did not arrive to Heathrow on my flight. My air tag says it got to Heathrow the next day and has been there ever since. It has been over 10 days. The baggage tracker website still says It is tracing the bag and to check back later.