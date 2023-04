Face à Pékin, l'US Air Force et l'US Navy uniront leurs drones du futur

L'US Navy et l'US Air Force sont toujours plus imbriquées en ce qui concerne le futur combat aérien dronisé: sur les porte-avions de la marine américaine, jusqu'à 60% des appareils volants seront bientôt sans pilote, et ils pourront être contrôlés par l'armée de l'air si besoin est.

Parmi les aéronefs que devraient embarquer les mastodontes des mers, devraient figurer le drone ravitailleur MQ-25A Stingray de Boeing, mais surtout au moins 1.000 avions de combat collaboratifs (CCA, notamment des XQ-58A Valkyrie de Kratos), des drones autonomes qui seront chargés, entre autres, d'épauler 200 chasseurs de sixième génération avec équipage et 300 F-35A Joint Strike Fighter, liste The War Zone.

Différentes unités de la marine et de l'armée de l'air pourront donc prendre le contrôle de ces drones. Le Pentagone imagine de nombreux cas d'usage: des éléments de l'Air Force, tels que le nouveau bombardier tactique Northrop Grumman B-21, qui vole sur de très longues distances, pourraient ainsi «emprunter» des drones CCA stationnés sur un porte-avions afin de bénéficier d'une escorte.

Le navire de guerre pourrait aussi fournir des drones CCA en soutien à une opération trop éloignée des bases aériennes pour pouvoir bénéficier d'un tel appui. Autre avantage: plus les centres de commandement pouvant contrôler les drones CCA sont nombreux, plus il devient difficile pour l'adversaire de les neutraliser.

Tous ensemble, tous ensemble

La mise en place d'un tel projet représente toutefois un immense défi technique, avec des enjeux de cybersécurité conséquents: il ne faudrait pas, par exemple, que des pirates informatiques adverses parviennent à prendre le contrôle de la flotte de drones pour la retourner contre les Américains…

Par ailleurs, la «survivabilité» des forteresses flottantes américaines face aux missiles hypersoniques chinois, dans le cadre d'un hypothétique conflit majeur avec Pékin, reste incertaine. Toutefois, les bases aériennes terrestres apparaissent encore plus vulnérables, estime The Drive. Et avec une armée de drones pour les défendre, les porte-avions américains devraient accroître leurs chances de survivre à la prochaine guerre de haute intensité.