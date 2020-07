Le F-35 «Foudre» II, l'avion qui a peur des éclairs

Pour voler en toute sécurité au milieu d'un orage, l'avion de chasse F-35 Lightning («Foudre») utilise un système anti-éclairs: l'OBIGGS. Celui-ci injecte de l'azote dans le réservoir pour empêcher les vapeurs de carburant de s'enflammer.

Sans cette protection, un avion de chasse touché par la foudre pourrait se transformer instantanément en boule de feu.

Problème: dans un communiqué, le constructeur Lockheed Martin a expliqué que l'US Air Force s'était rendu compte que l'un des tuyaux qui achemine l'azote vers le réservoir était endommagé, lors d'une opération de maintenance d'un F-35 Lightning II sur une base aérienne de l'Utah.

Début juin, l'entreprise a momentanément interrompu les livraisons de l'avion de chasse, mais il semble que l'anomalie ne soit pas présente dès la sortie d'usine. Depuis, deux F-35 ont tout de même été livrés à l'US Air Force. Mais les pilotes ont reçu de nouvelles instructions du F-35 Joint Program Office (JPO) du département de la Défense.

Avion maudit

«Par mesure de sécurité, le JPO a recommandé aux commandants d'unité de mettre en œuvre une restriction de vol pour le F-35A, ce qui restreint le vol à moins de 25 miles [40,2 kilomètres] de la foudre ou des orages. Nous travaillons avec le JPO sur une enquête corrective sur les causes, afin de déterminer les prochaines étapes», a déclaré Lockheed Martin.

Pour le moment, le problème semble affecter uniquement le F-35A, le modèle à décollage et atterrissage classique, le plus répandu. Le F-35B (décollage court, atterrissage vertical) et le F-35C (décollage et atterrissage sur porte-avions) seraient donc épargnés. Ils rencontrent toutefois d'autres soucis.

Selon Bloomberg, qui s'est procuré une note du JPO, une inspection a déterminé que la défaillance de l'OBIGGS affectait quatorze F-35A inspectés sur vingt-quatre.

Hélas, ce n'est pas la première fois que cela se produit. Au début des années 2010, les F-35 ont déjà été interdits d'orage en raison de défaillances de l'ancien système OBIGGS, qui n'injectait pas suffisamment d'azote dans les réservoirs et a donc été changé en 2014. Quand ça veut pas...