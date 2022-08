L'incroyable vidéo du pilote le plus chanceux de l'année

Trois personnes, un pilote et deux passagers, peuvent louer soit le Seigneur si elles en ont un, soit ce dernier pour ses réflexes affûtés dans une situation potentiellement catastrophique et mortelle.

Le 4 août sur l'aéroport de Costwold, en Grande-Bretagne, les âmes présente dans un Piper PA-28A ont sans doute quelque peu blêmi lorsque l'aéronef a raté son atterrissage, trouvant miraculeusement un trou de souris entre deux gros porteurs stationnés là et évitant de peu le pire des crashs.

Coup de chance pour les voyeurs, une caméra était dans les parages, comme elles le sont partout, et une vidéo de l'incident a émergé: effectivement, il s'en est fallu de très peu, comme vous pouvez en juger vous-mêmes.

Miracle

Le petit Piper, explique Air Journal, effectuait une série de touch-and-go sur l'aérodrome, quand l'un de ceux-ci a apparemment quelque peu manqué de précision, comme vous pouvez le voir ci-dessus.

L'avion de tourisme a loupé son atterrissage, et a poursuivi sa course à grande vitesse, jusqu'à rencontrer de plus grosses machines, un A321 notamment, parqués sur le tarmac de l'aéroport.

Heurtant de son aile le train d'atterrissage de l'A321, l'avion a tout de même réussi à ne pas se fracasser tout à fait dans le gros porteur, puis à continuer sa course et finir dans un fossé.

Ses trois occupants, légèrement blessés mais sans doute assez choqués d'être passés si près du trépas, ont pu s'extraire seuls de la carcasse du Piper, avant même l'arrivée des secours, relate ITV.