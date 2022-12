En Inde, le Rafale-M prêt à botter les fesses du F/A-18E de Boeing

Rien n'est fait, rien n'est signé, mais les choses se présentent bien pour la sélection par l'Inde du Rafale-M, la version marine du chasseur français, face au F/A-18E pour l'équipement des deux porte-avions du pays.

C'est du moins ce que rapporte la presse locale, comme le relatent Zone Militaire ou Air & Cosmos notamment. La machine de Dassault et le «Super Hornet» de Boeing sont en compétition dans le cadre du programme Multi Role Carrier Borne Fighters, qui cherche à trouver un successeur plus moderne aux MiG-29K russes de la marine indienne.

Le F/A-18E a été testé cet été sur la base aérienne navale INS Hansa, près de Goa, Boeing faisant une grande publicité autour de l'événement. Le Rafale, lui, a été testé en tout début d'année sur la même base, de manière beaucoup plus discrète; cela n'avait pas empêché quelques rares images de fuiter alors.

📍Rafale M in India 🇮🇳⚓



First photos (unofficial) of Dassault Rafale M undergoing flight tests in Goa, India. Notice the distinctive catapult bar.



Credits to @Dish_Troyer for capturing the bird. pic.twitter.com/2vWCUBn72b — Rashtriya Astra Forum 🇮🇳 (@RAFIndia_) January 12, 2022

🦅 Rafale M in India 🇮🇳⚓



Additional clear images (unofficial) of Rafale M from Day 2 demonstrations at INS Hansa, Goa, and apparently first shot of takeoff/touchdown.



Courtesy: @Dish_Troyer pic.twitter.com/DlUUQfSY2y — Rashtriya Astra Forum 🇮🇳 (@RAFIndia_) January 12, 2022

Vídeo divulgado nas redes sociais do suposto primeiro voo de um @Dassault_OnAir Rafale M ⚓️🇫🇷 a partir de uma rampa do tipo SKY Jump existente na #INS Hansa em Goa na Índia 🇮🇳 pic.twitter.com/gmEqP7NyXb — Glício Fonseca 🚁✈️🇧🇷🌎 (@gliciofonseca) January 15, 2022

F 18 Super Hornet at Shore based Test Facility, GOA India 🇮🇳



F 18 vs Rafale M 🔥🔥 pic.twitter.com/33kEaNS1gL — Vivek Singh (@VivekSi85847001) July 24, 2022

✅ Multi-role frontline naval fighter

✅ Fully compatible with @indiannavy carriers



The F/A-18 Block III #SuperHornet will act as a force multiplier and offer commonality and interoperability benefits to the Indian Navy. pic.twitter.com/OdO4DgfJmE — Boeing India (@Boeing_In) May 18, 2022

Résultat de ce «dogfight» indirect et de ces multiples tests techniques? C'est l'appareil français qui semble avoir les faveurs des décideurs indiens. Un rapport final a été remis par les autorités en charge, et il semble selon quelques indiscrétions peu discrètes que le Rafale-M soit «plus à même de remplir les conditions opérationnelles requises et les critères de la marine».

Indien vaut mieux que deux tu l'auras

Rien n'était pourtant gagné pour l'appareil français. La marine indienne dispose actuellement de deux porte-avions, l'INS Vikramaditya, un navire de classe Kiev racheté à la Russie puis remis au goût du jour, ainsi que l'INS Vikrant, un bateau cette fois indigène et récemment mis en service avec force tambours et trompettes.

Dans les deux cas, les porte-avions sont ne sont pas de type CATOBAR («Catapult Assisted Take-Off But Arrested Recovery») mais de type STOBAR («Short Take-Off But Arrested Recovery»). Ils ne propulsent pas les aéronefs à l'aide d'une catapulte, comme les porte-avions américains ou le Charles de Gaulle français mais, s'ils sont comme eux dotés de «brins» pour l'atterrissage et l'arrêt des appareils, les font décoller à l'aide d'un tremplin.

Cela aurait éventuellement pu, en théorie, favoriser le F/A-18 Super Hornet de Boeing, supposé plus puissant. En pratique, le Rafale-M est également capable de s'envoler d'un navire de type STOBAR, et il semble avoir passé avec succès la batterie de tests auxquels il a été soumis à la base INS Hansa.

«Il s'est avéré que le Rafale-M est mieux adapté aux besoins de la marine», aurait ainsi rapporté l'une des sources de l'Hidustan Times. Le chasseur multi-rôles français dispose d'un atout non-négligeable dans cette course à un contrat portant sur 26 appareils: il est déjà bien connu et semble-t-il très apprécié des forces aériennes du pays, une Indian Air Force à laquelle ont déjà été livrés 36 Rafale.

«La version maritime du Rafale a plus de 85% de pièces en commun avec les versions en service dans l'IAF, a expliqué à l'Hidustan Times l'analyste Anil Chopra. Cela signifie qu'il y aura d'énormes avantages dans la logistique et le management des pièces détachées et de la maintenance.»

Les 26 appareils en question ne serait qu'un choix de mi-parcours, avant l'arrivée dans la décennie qui vient d'un troisième porte-avion indien, en cours de conception et destiné à contrer la montée en puissance de la Chine dans la région. Rafale-M ou F/A-18E, l'appareil remportant ce premier appel d'offres s'ouvrira sans doute quelques belles portes pour les suivants.