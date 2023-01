La «Transonic Truss-Braced Wing», l'aile révolutionnaire de Boeing et de la NASA

La NASA, dont les efforts ne concernent pas que le lointain espace mais aussi nos cieux bien terrestres, a annoncé un partenariat majeur avec Boeing pour concevoir l'avion monocouloir du futur, un projet nommé Sustainable Flight Demonstrator (SFD).

Les promesses sont grandes et le timing serré: les deux firmes jurent que le concept qu'ils ont imaginé pourrait à lui seul permettre de réduire la consommation de kérosène et les émissions de gaz à effet de serre des aéronefs de 30%. Un premier prototype pourrait s'envoler avant la fin de la décennie, pour être mis sur le marché dans la décennie suivante –pour mémoire, le secteur aéronautique a promis la neutralité carbone pour 2050.

Le Sustainable Flight Demonstrator base sa petite révolution, qui nécessitera néanmoins d'être confirmée dans les faits et en conditions réelles, sur un concept d'aile nommé «Transonic Truss-Braced Wing». Comme l'explique Interesting Engineering, celle-ci est un appendice plus long et fin que ceux des appareils actuels, mais il est stabilisé par des toises rattachées, en biais, au fuselage.

We’re partnering with @Boeing to develop technologies for the next generation of single-aisle aircraft. We'll collaborate on a full-scale demonstrator by 2030 to help the U.S. achieve net-zero carbon emissions from aviation by 2050. Follow @NASAAero: https://t.co/dFikvL0YPa pic.twitter.com/TMXIupCyEh