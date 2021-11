400% plus efficace: le Celera 500L, une révolution pour l'aviation?

«Ça change tout», clame sobrement mais sans complexe le site officiel d'Otto Aviation, jeune pousse américaine de l'aéronautique. «Ça», c'est le Celera 500L, un aéronef de petite taille et aux technologies inédites que la firme, tout comme The Drive, présente comme un possible bouleversement du secteur dans son ensemble.

Le Celera 500L, dont on conseille à ses concepteurs de changer de nom pour le marché français, est un appareil étonnant, dévoilé officiellement pour la première fois en 2020, mais en développement depuis quelques années déjà.

LLa particularité de cet appareil tient d'abord dans sa forme en goutte d'eau, ou en obus, intégralement pensée pour augmenter de manière drastique l'écoulement laminaire de l'air autour du fuselage. Selon The Drive, la finesse aérodynamique du Celera 500L lui permet d'économiser 59% de trainée par rapport à un avion de forme plus traditionnelle.

L'autre point fort est sa propulsion, assurée non par des réacteurs mais par une hélice, placée à l'arrière de l'appareil et que fait tourner le RED A03 de Raikhlin Aircraft Engine Developments, un monstrueux moteur V12 à pistons et turbocompresseur.

Lui aussi conçu pour atteindre une efficience jamais atteinte auparavant, il peut en outre être alimenté par du diesel, du kérosène ou du biocarburant –des versions hybrides ou électriques de la propulsions sont également prévues à l'avenir.

L'avion n'en est qu'à ses premiers tests en vols, mais ceux-ci s'avèrent concluants, à en croire Otto Aviation. «Plusieurs vols ont atteint des vitesses de plus de 400 km/h à des altitudes allant jusqu'à 15.000 pieds, avec des projections menant vers une vitesse de 740 km/h à 50.000 pieds», explique ainsi un communiqué de l'avionneur.

Que le Celera 500L vole est une bonne nouvelle, mais c'est dans ce que ces vols coûtent que réside le potentiel réellement révolutionnaire de l'aéronef. Otto Aviation espère ainsi faire atteindre à son joujou une très confortable portée de 7.200 kilomètres.

Low cost

Surtout, l'entreprise explique que le coût horaire de vol pour cet appareil très spécial sera de 328 dollars (290 euros), à comparer avec les 2.100 dollars pour des avions similaire qui, en outre, ne disposent généralement pas d'une telle endurance: il y a ici de quoi bouleverser bien des choses dans le secteur du transport aérien.

«Dans le monde des avions de ce type, on réussit parfois à gagner quelques pour-cents d'efficacité ici ou là, expliquait l'an passé David Bogue à Air & Space. Dans le cas du Celera 500L, on parle de 400% d'efficacité en plus. C'est fantastique!»

Tout ceci rend le Celera 500L beaucoup plus sobre sur le plan énergétique et environnemental: l'avionneur parle de 80% d'émissions de gaz à effet de serre de moins par rapport à un appareil traditionnel du même type.

Capable d'emporter 6 passagers et présenté comme un «taxi des airs», l'étonnant engin d'Otto Aviation devrait d'abord aller se frotter au marché des jets privés qui, malgré l'aberration environnementale que représentent ces appareils et les millions de vols qu'ils effectuent, connaît actuellement un succès tel qu'il est en pénurie.

Mais l'entreprise voit plus loin: elle a déjà dessiné un Celera 1000L, tout aussi efficace mais dont la cabine au volume doublé permettra d'emporter deux fois plus de passagers ou de fret, un marché bouillant et aux besoins croissants que pourrait également viser l'avionneur.

Otto Aviation espère multiplier le nombre de vols tout en faisant chuter le prix des billets, avec un impact environnemental réduit: ses appareils pourraient être de véritables «games changers» pour le marché dans son ensemble.

Surtout, Otto Aviation n'ignore pas que les Pentagones du monde entier disposent généralement de budgets colossaux: pour le transport rapide de personnels ou matériels, les caractéristiques si particulières du Celera pourraient grandement les intéresser, et une version drone est également au programme. Reste à voir si ces toutes ces grandes promesses résistent à l'épreuve du temps.