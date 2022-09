Deux mesures immédiates pourraient réduire la pollution des avions de 24%

L'aviation civile est une notable participante au dérèglement climatique. Ainsi que l'explique Kieran Tait, jeune chercheur de l'Université de Bristol, elle représente environ 2,5% des émissions globales de CO 2 .

Le chiffre est néanmoins trompeur: le dioxyde de carbone ne représente qu'un tiers de la pollution émise par les aéronefs, les deux autres tiers étant représentés par d'autres gaz tels que les oxyde d'azote (NO x ) ou par les traînées de condensation («contrails», en anglais) dont le rôle dans le réchauffement climatique est souvent ignoré.

Malgré la grande urgence climatique et les progrès relatifs en termes d'efficacité, les recherches pour des avions plus «propres» (à hydrogène, électriques, fonctionnant avec un kérosène dit «vert» ou des carburants décrits comme «durables»...) n'aboutiront pas avant longtemps.

Le trafic aérien, lui, continue de croître malgré les crises: Boeing prévoit ainsi 82% d'avions en plus au-dessus de nos têtes d'ici 2041. En parallèle d'une plus grande sobriété individuelle et d'une baisse volontaire des (nombreux) trajets aériens les plus inutiles, des mesures urgentes doivent donc être cherchées pour limiter l'impact de l'aviation.

C'est précisément ce que proposent Kieran Tait et son équipe dans un article récemment publié et qu'il explique dans The Conversation. Selon eux, deux changements immédiats pourraient ainsi permettre à l'aviation de baisser son empreinte climatique de 24%.

En escadrilles

L'un de ces deux changements vise directement le NO x . Tait explique ainsi que les oxydes d'azote, aux hautes altitudes empruntées par les avions pour réduire la résistance de l'air, interagissent avec l'atmosphère pour brûler du méthane et créer de l'ozone.

Si le premier est un gaz à effet de serre particulièrement puissant, le second l'est aussi et la balance est malheureusement défavorable. «Malheureusement, les émission de NO x par les avions causent plus de réchauffement par la production d'ozone que de refroidissement par la réduction du méthane. Cela mène à un effet comptant pour 16% du climat total de l'aviation», écrit Tait.

Le second changement vise les traînées de condensation, qui se forment plus facilement dans une atmosphère froide et humide et qui, en piégeant la chaleur émise par la surface de la Terre, comptent pour 51% de l'impact total de l'aviation civile.

Et comme l'explique le chercheur, la différence avec le CO 2 est que les émissions de NO x comme les «contrails» dépendent directement de leur interactions avec l'atmosphère environnant. Il est donc théoriquement possible de faire voler les avions dans des conditions permettant de limiter l'impact de leurs émissions hors CO 2 , et c'est ce que propose Tait.

Selon lui et son équipe, changer les routes habituelles des aéronefs pour leur faire emprunter des chemins plus optimaux en termes climatiques, en évitant par exemple les zones et altitudes les plus humides créant la condensation la plus durable et dommageable, permet un gain important malgré une consommation de kérosène un peu plus importante.

Le chemin le plus court n'est donc pas forcément le moins polluant: une distance plus grande de 1 ou 2% pourrait selon certaines recherches réduire l'impact climatique global des avions de 20%. Mais ce n'est pas tout: Kieran Tait remettent également sur la table l'idée de faire voler les avions en formation, plutôt qu'en solitaires.

En volant 1 à 2 kilomètres derrière un autre appareil, un avion pourrait «surfer» sur son aspiration et réduire ses émission de CO 2 de 5% environ. Mieux: l'accumulation des émissions d'oxyde d'azote des deux appareils –ou plus– permet d'atteindre un seuil de concentration au-delà duquel l'ozone n'est plus produit.

Les traînées de condensation, en compétition pour l'humidité dans l'atmosphère, seraient également limitées par ces vols en formation. Au total, calcule Kieran Tait, le gain si l'ensemble du trafic aérien était immédiatement adapté à ces nouvelles règles pourrait être de 24%.

C'est insuffisant pour sauver la planète, mais cela reste néanmoins un effet colossal, et ce ne sont pas les mesures les plus complexes à mettre en place dans un avenir très proche.