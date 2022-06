En Russie, Boeing et Airbus commencent à tomber en pièces

C'est sans doute l'un des effets les plus directs et spectaculaires des sanctions techniques et commerciales imposées par les États-Unis et l'Union européenne à la Russie depuis son invasion de l'Ukraine: l'aviation civile russe est entrée dans une crise comme elle n'en a jamais connu auparavant.

Louant une grande partie de leurs flottes à des firmes occidentales, notamment européennes, les compagnies du cru ont d'abord effectué un rapide coup de Trafalgar en s'accaparant les aéronefs qu'elles ne possèdent pourtant pas, afin de continuer à les faire voler, du moins de manière domestique.

Mais comme l'explique Wired, un avion, ça s'use. Ça s'use même très vite, dans le cas d'un avion commercial effectuant ses rotations en quasi-continu. Et là, la Russie et ses entreprises sont coincées: les sanctions occidentales les sèvre de pièces de rechange légitimes et légales sans lesquelles les avions ne peuvent voler en pleine et complète sécurité –voire ne peuvent voler tout court.

Le site américain prend l'exemple des pneus. Soumis à très rude épreuve à chaque atterrissage, ils doivent être changés tous les 120 à 400 vols. Sur des routes domestiques, des Airbus ou Boeing utilisés par les compagnies russes peuvent effectuer jusqu'à 4 de ces vols par jour.

Boeing et Airbus ont cessé de fournir du change dès les premiers jours de mars, et le calcul est vite fait: nombre des avions russes volent déjà avec des pneus très usés, plus que la norme. Leur remplacement n'a rien de simple: les fournisseurs de pneus pour avions de ligne non-soumis à des sanctions internationales ne courent pas les rues.

FrankenstAir

C'est la même chose pour chacune des pièces composant un avion. Elles constituent des puzzles de milliers d'éléments qui, chacun, sont dotés d'une durée de vie extrêmement précise. Ils doivent impérativement être remplacés à la fin de celle-ci: certains systèmes (réacteurs, systèmes électriques...) refusent même de se mettre en branle sans la rénovation imposée par leur système informatique interne.

«Certaines de ces pièces ont une durée de vie limitée, confirme Max Kingsley Jones de la firme Cirium. Elles doivent littéralement être retirée de l'avion et remplacées après un certain temps ou un certain nombre de vol.» Dans le cas contraire, et s'il réussit à être mis en marche, l'aéronef quitte les normes de sécurité habituelles et solides déterminées par son constructeur, et que sera sera.

Pour l'instant, le trafic domestique à la Russie ne semble pas trop souffrir: les vols vers de nombreux pays leur étant interdits et les avions conservés dans le pays pour ne pas être saisis par leurs propriétaires, les compagnies russes disposent de suffisamment d'appareils pour déshabiller Paul et rhabiller Pierre, dans un épisode de cannibalisme aéronautique assez inédit.

Il n'est pas encore question de remplacer les pièces manquantes ou usées par une production nationale: si la Russie dispose d'une industrie aéronautique ancienne, solide et compétente, elle n'est techniquement pas prête à prendre la relève pour ces aéronefs qu'elle n'a pas conçu ni fabriqués.

Moscou, qui a adapté sa législation en élargissant le nombre d'entreprises auprès desquelles les compagnies peuvent se fournir en pièces détachées, pourrait également faire appel à des pays amis et des circuits parallèles –voire à des pièces contrefaites ou des copies fabriquées sans supervision, une vieille terreur d'un secteur aux normes logiquement draconiennes.

«Je ne dirais pas que ces avions sont des cercueils volants, plutôt qu'on ne sait pas grand chose de ce qui se passe», explique Kingsley Jones. Qui, comme l'intégralité des experts interrogés par Wired, déclare néanmoins qu'il ne monterait sans doute pas dans un avion russes ces jours-ci. Sait-on jamais –la Chine a d'ailleurs d'ores et déjà fermé son espace aérien à une partie de ces aéronefs bricolés.

Et plus tard, quand la Russie retrouvera sa place dans le concerts des nations? Les problèmes ne seront pas réglés, loin de là, en particulier pour les firmes possédants les aéronefs en question. Car la maintenance en aéronautique est un art extrêmement surveillé, où chaque intervention, chaque changement de pièce, ainsi bien sûr que la provenance et la référence de celle-ci, doivent être scrupuleusement consignée.

Dans le cas contraire, donc dans le cas des bricolages russes actuels, la valeur des avions concernés tombe à zéro: plus personne n'osera acquérir ou faire voler l'un de ces Frankenstein des airs, et les pertes financières pour les firmes occidentales ainsi spoliées seront colossales.