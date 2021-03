Le «Speed Racer», nouvel aéronef expérimental de Lockheed Martin, se dévoile

Début février, Aviation Week dévoilait que Lockheed Martin s'apprêtait à entamer les tests d'un tout nouvel et très secret aéronef, nommé «Speed Racer» et publiquement annoncé en septembre 2020. On ne savait jusqu'ici que très peu de choses sur cet engin mais une vidéo, publiée par l'avionneur, dévoile de précieux indices sur ses caractéristiques.

Le Speed Racer a été conçu par «Skunk Works». Division expérimentale de Lockheed Martin, la structure a déjà été responsable du U-2, du SR-71 Blackbird, le F-117 Blackhawk ou plus récemment, le F-22 Raptor ou le F-35 Lightning II.

À l'exception de ce dernier, dont le caractère calamiteux commence à être reconnu au sein même des armées américaines, Skunk Works est donc sans conteste responsable de certains des avions les plus extraordinaires des décennies passées.

Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus à partir de 48 secondes, le Speed Racer est un drone sans pilote de taille modeste, lancé depuis un plus gros avion, ici un Beechcraft C-12 Huron.

Il semble avoir avant tout été conçu pour démontrer la pertinence et l'efficacité de StarDrive, les techniques et processus d'ingénierie numérique mis en place par Lockheed Martin.

Très en vogue au Pentagone et dans les hautes sphères de l'US Air Force, ces méthodes poussées ingénierie numérique sont notamment responsables de la création, en un an seulement, d'un chasseur américain de prochaine génération, dans le cadre du programme Next Generation Air Dominance (NGAD).

Il semble que le Speed Racer soit doté d'une propulsion conçue par Technical Directions Inc., possession du concepteur de drones supersoniques Kratos.

Comme le note The Drive, Kratos a notamment conçu le X-61A Gremlins, destiné à tester le concept technique et militaire très en vogue d'essaims de drones, nuages de machines autonomes capables de submerger les défenses ennemies.

We can reveal the Speed Racer: Skunk Works' latest known project. We still don't know a lot about Speed Racer, but the visuals show that it's an air-launched UAS/cruise missile. Launch platform appears to be a Beech 1900, but that may be arbitrary.https://t.co/cKeW5OVzOZ pic.twitter.com/TcvoICFxdt