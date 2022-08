Dix anecdotes folles que vous ignoriez sur le mythique SR-71 «Blackbird»

De tous les engins volants jamais inventés par l'humain, militaires ou civils, le SR-71 de Lockheed Martin, sa silhouette folle, ses impressionnants statoréacteurs, sa vitesse record de 3.529,6 kilomètres par heure, ses missions secrètes et ses performances extraordinaires sont sans doute ceux qui ont le plus nourri les fantasmes des amateurs d'aéronefs.

On sait beaucoup de choses sur le SR-71; on en ignore d'autres. Saviez-vous que, contrairement à la croyance populaire, il n'était pas l'avion le plus rapide de l'histoire, place détenue par son très secret cousin A-12, dit «Oxcart», opéré par la CIA?

Saviez-vous que l'US Air Force et Skunk Works, division de pointe de Lockheed Martin, planchent sur un successeur hypersonique, un bien mystérieux SR-72 qui peine à se réaliser?

Ce ne sont que deux des très nombreuses histoires qui ont fait le mythe du «Blackbird» («merle», en français). Un fin connaisseur de la chose aéronautique, Lachie Smith, a fait une liste (non exhaustive, bien sûr) de ces faits assez fous sur Quora.

Une liste repérée par The Aviation Geek Club et reprise ici également, pour vous ébaudir un peu plus. Nous y ajoutons une dernière anecdote assez folle, la dixième, à propos de l'un des principaux matériaux utilisés pour construire l'engin.

Mon Mach 3 à moi