Sukhoï travaillerait sur un concurrent abordable du F-35

Le monde ne manque décidément pas de nouveaux candidats à la supériorité aérienne. Multiples projets américains, dont le très secret NGAD, projet SCAF européen qui retrouve quelques couleurs, rutilant J-20 chinois, KF-21 coréen, massif Su-57 russe, incertain Tempest britannique: en espérant néanmoins que nulle guerre ne les pousse à prendre les airs, les cieux devraient se peupler ces prochaines années de nombreux nouveaux engins.

À en croire la presse russe, il faudra peut-être ajouter un nouveau chasseur à ces nouvelles générations. Selon le média d'État RIA Novosti, le vieux maître local de l'aéronautique Sukhoï, dont la prochaine fusion avec MiG se précise, serait en train de plancher sur un nouvel appareil de cinquième génération, dont les caractéristiques pourraient en faire un rude concurrent au F-35 américain.

Comme le note Popular Mechanics, qui reprend l'information, sa source impose de la prendre avec les pincettes d'usage: en Russie, comme en Occident, médias ou instances politiques ont compris que des annonces fracassantes au destin de vaporware –de produit fantôme– n'étaient pas dénuées de pouvoir en termes géopolitiques.

Voici pourtant ce qu'il ressort des «indiscrétions» de RIA Novosti. Ce nouvel appareil serait un complément au Su-57, un gros pépère conçu pour avaler les longues distances d'un pays-continent. Ce serait donc un aéronef monomoteur de taille réduite, proche du bon vieux F-16, capable de dépasser Mach 2, soit deux fois la vitesse du son.

Comme –notamment– le Su-35S visible dans la vidéo ci-dessous, il serait doté de capacité de super-manœuvrabilité, grâce à la poussée vectorielle permise par des tuyères orientables et, sinon d'une furtivité complète, d'une signature radar réduite.

Le média ajoute, la précision est de taille, que l'appareil encore sans nom pourrait être piloté par un humain –ou être opéré à distance ou par une intelligence artificielle, prochain nerf de la guerre aérienne.

Comme le note un spécialiste en aéronautique sur Twitter, qui s'amuse à baser son analyse sur les quelques centimètres flous d'une maquette aperçue sur le bureau du vice-premier ministre russe Iouri Borissov, il serait très logique qu'un tel engin soit en cours de conception.

