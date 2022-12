L'impressionnant «tiltrotor» V-280 Valor de Bell, choisi pour remplacer le mythique Black Hawk

La compétition fut rude et les deux concurrents, le V-280 «Valor» de Bell et le Defiant-X de Boeing sont tous deux d'impressionnants et méritants engins à bien des égards.

Mais il fallait un vainqueur, un choix pour remplacer le valeureux et mythique UH-60 Black Hawk de Sikorsky, mis en service en 1979, ainsi qu'une partie des AH-64 Apache d'attaque aux lignes inimitables, et le Pentagone a fini par trancher: ce sera l'engin de Bell.

Sikorsky UH-60 Black Hawk is out… The Bell V-280 Valor is in… Equivalent to the Boeing X-32 winning over the Lockheed X-35 in terms of aesthetics and it can’t glide or autorotate. (🎥spot3pics) pic.twitter.com/kxwcsr3DUI — Thenewarea51 (@thenewarea51) December 6, 2022

Fruit du programme Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA), testé depuis des années et descendant lointain et philosophique du V-22 Osprey conçu avec Boeing, le V-280 de Bell est un «tiltorotor» –autrement dit un «aéronef à rotors basculants», une sorte d'hélico-avion.

Les deux rotors latéraux, animés par des Rolls-Royce AE 1107F, remplacent une unique pale centrale (double en l'occurrence pour le Défiant X) et peuvent s'abaisser en cours de vol. Cela offre à l'appareil à la fois les capacités de vol stationnaire ou de décollage et atterrissage à la verticale (VTOL) d'un hélicoptère et la rapidité comme l'endurance d'un petit avion.

Et effectivement, le bidule est des plus véloce: assez massif, le «Valor» est supposé capable d'atteindre une vitesse maximale de 280 nœuds, soit 518 kilomètres par heure. À cette grande vitesse pour ce type de machine, l'appareil de Bell peut emporter un équipage de 4 personnes, et 14 passagers ou passagères.

Son rayon d'action est de la même manière plus qu'appréciable. Il est annoncé à 1.480 kilomètres en version combat, ou 3.900 kilomètres en version transport. Le «Valor» devrait être capable, grâce à ses deux rotors, de soulever une charge de 4.500 kilogrammes pour la transporter à une vitesse de 280 kilomètres heures, si elle n'est pas trop fragile du moins.

Jackpot!

Le V-280 «Valor» a effectué son premier vol en 2017, et est depuis en test du côté de son constructeur, accumulant des centaines d'heures de vol et s'autorisant quelques impressionnants records –ainsi que l'explique The War Zone, il a ainsi atteint et dépassé les 300 miles par heure (480 km/h) lors de l'un de ces essais.

Capital pour Bell, qui n'avait pas de nouveau projet en cours mis à part celui-ci, le contrat se décompose en plusieurs partie. Une première, d'un montant de 232 millions de dollars, servira à couvrir les frais déjà engagés par le constructeur sur son appareil ces cinq dernières années.

La suite du développement sera l'occasion pour le Pentagone de signer un chèque plus conséquent de 1,2 milliards de dollars, alors que la construction des milliers d'appareils qui constitueront la flotte de V-280 «Valor» devrait initialement coûter 7 milliards de dollars.

Selon Zone Militaire, l'armée américaine doit déjà remplacer 4.000 Black Hawk, mais c'est sans compter d'éventuelles commandes de l'étranger. Le programme pourrait ainsi pour Bell représenter au final une manne gigantesque de 70 milliards de dollars: un joli coup pour un bel appareil.