Une vidéo du crash ridicule du F-35 britannique en Méditerranée a émergé

The Drive le précise d'entrée: diffusée via Twitter, captée par un téléphone mobile filmant l'écran d'un ordinateur, la courte vidéo du récent crash d'un F-35 britannique en Méditerranée n'a pas encore été confirmée comme authentique.

Le site note néanmoins que ce qu'elle montre correspond point par point à ce que l'on sait du très fâcheux incident, intervenu le 17 novembre lors d'une banale mission opérée depuis le porte-avion HMS Queen Elizabeth, et dont The Sun avait rapporté quelques croustillants détails.

Well thank God he is still with us! That’s all I can say. pic.twitter.com/YtL6f0BFAm