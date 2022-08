Plus de 50 jours en vol: le Zephyr, drone de tous les records, est toujours en l'air

Le 15 juin, un drôle d'engin prenait les airs depuis le Yuma Proving Ground, au États-Unis, l'une des plus vastes installations militaires au monde. Testée par l'armée américaine et décrite par son concepteur Airbus comme une plateforme aérienne stratosphérique sans pilote, la chose est un drone se nommant Zephyr S.

Le 11 juillet, le Zephyr S était toujours en vol, battant ainsi le record de durée de vol d'un appareil autonome, avec 26 jours. Ces lignes sont écrites le 8 août, et rien ne semble vouloir forcer l'engin à retrouver le plancher des vaches.

Comme l'explique The War Zone, la chose est ainsi toujours en train de faire des pleins et déliés dans le ciel au-dessus du Kofa National Wildlife Refuge, dans l'Arizona, et est sur le point de tout simplement doubler le record déjà battu.

Pesant moins de 75 kilos et d'une envergure de 25 mètres, le Zephyr est alimenté en électricité par des panneaux solaires, qui permettent à ses batteries de stocker de l'énergie le jour pour continuer à voler de nuit. Il a été conçu pour évoluer à des attitudes stratosphériques, aux environs de 60.000 pieds –soit bien au-delà des avions commerciaux.

«Comme vous vous en doutez, les conditions de vol dans la stratosphère sont très différentes de celles dans la troposphère», explique à War Thone Martine Winkler, en charge du programme pour l'armée américaine, qui précise également que l'appareil se comporte «encore mieux que prévu».

«Parce que c'est un prototype, une approche très précautionneuse est prise pour déterminer combien de temps l'aéronef peut voler, et quand précisément il lui faut atterrir», ajoute-t-elle: dans un sens comme dans l'autre, c'est la traversée de la zone jusqu'à 35.000 pieds qui peut être la plus délicate pour le Zephyr.

L'espion qui planait

La chose peut agir comme un «pseudo-satellite», permettant une connectivité au sol sans dépasser les limites de l'atmosphère, et notamment d'offrir aux zones mal couvertes un positionnement GPS plus précis.

Le drone stratosphérique peut également être équipée de nombreux types de capteurs différents –caméras électro-optiques ou infrarouges, radars passifs, systèmes Lidar ou transpondeurs AIS, etc.–, utiles pour les missions militaires de surveillance et de veille.

«Les vols ultra-endurants et sans pilote ont le potentiel de fournir des capacités militaires significatives et un surcroît de confiance au sein du système multi-couches de l'armée américaine», a expliqué à ce propos Michael Monteleone, directeur du Army Futures Command's Assured Precision Navigation and Timing (APNT) Cross-Functional Team (CFT), bureau en charge de ce test hors-normes.

Il loue les grands progrès effectués cette année par les plateformes de vol à très haute altitude, et ajouter que cette expérience permet de «pleinement explorer l'utilité militaire des opérations dans la stratosphère, et de moderniser le champ de la détection et du ciblage longue-distance, ainsi que des communications résiliantes».

Moins coûteux à lancer et plus mobiles que des satellites classiques, le Zephyr ou ses successeurs pourraient ainsi être très utiles au-dessus du Pacifique, pour surveiller une Chine menant une politique d'expansion constante et agressive, ou au-dessus de l'Afrique, où les États-Unis savent manquer d'yeux dans les cieux.