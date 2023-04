Un avion espion russe intercepté par l'OTAN au-dessus de la mer Baltique

Des chasseurs Typhoon britanniques et allemands ont intercepté trois avions russes –deux Soukhoï Su-27 escortant un appareil de reconnaissance, l'Iliouchine Il-20–, qui volaient, sans signaux de transpondeur (donc en dehors des radars), au-dessus de la mer Baltique, a indiqué la Luftwaffe mercredi 26 avril. Une opération dont l'armée de l'air allemande a partagé des photos sur Twitter.

Aufklärungsflieger abgefangen. 🇩🇪 und 🇬🇧 #Eurofighter wurden alarmiert, um 3 Militärmaschinen zu identifizieren. Die zwei SU-27 Flanker und eine IL-20 aus 🇷🇺 flogen erneut ohne Transpondersignal im int. Luftraum über der Ostsee. #SecuringTheSkies #VAPB @NATO @GermanyNATO… pic.twitter.com/sOY4CPkrbe — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) April 26, 2023

«Vols de reconnaissance interceptés. Les Eurofighter avaient été alertés et chargés d'identifier les trois avions militaires», commente ainsi l'armée de l'air allemande sur le réseau social. Des Typhoon de la Royal Air Force (RAF) et de la Luftwaffe avaient été mobilisés la veille depuis la base aérienne d'Ämari (Estonie), utilisée par l'OTAN pour ses missions, précise le quotidien britannique The Independent.





Des appareils militaires effectuent régulièrement des vols entre la Russie continentale et Kaliningrad (enclave située entre la Lituanie et la Pologne), et de telles rencontres sont donc fréquentes dans la région, indique le quotidien britannique, qui note toutefois que le contexte de la guerre en Ukraine n'aide pas à l'apaisement. Et puisque la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie ne disposent pas de leurs propres avions de chasse, ce sont les États membres de l'OTAN qui se chargent de la protection de l'espace aérien des pays Baltes.

Une escouade repérée, un drone coulé...

Les incidents de ce type se sont multipliés ces dernières années et ces dernières semaines. L'armée de l'air norvégienne a ainsi indiqué avoir identifié une escouade russe composée de deux bombardiers stratégiques Tu-160 («Blackjack»), de deux avions-citernes Il-78 Midas et trois chasseurs MIG-31 («Foxhound») dans l'espace aérien international au-dessus de la mer de Barents, au nord du pays, ce mardi 25 avril.

Le 17 avril, les avions allemands et britanniques avaient par ailleurs déjà repéré un avion russe, rappelle également l'Agence France-Presse. Plus tôt, en mars, un autre aéronef de ravitaillement de Moscou avait été intercepté par la RAF et des avions de combat allemands près de l'espace aérien estonien, lors d'un exercice conjoint.

Mais le dernier événement marquant impliquant le Soukhoï Su-27 a eu lieu le 14 mars, quand un avion de chasse russe avait «intercepté et touché» un drone de reconnaissance américain au-dessus des eaux internationales de la mer Noire. L'US Air Force avait alors déclaré que deux Soukhoï Su-27 avaient effectué une série de manœuvres «imprudentes, peu respectueuses de l'environnement et non professionnelles», déversant notamment du carburant sur un drone MQ-9 et endommageant une de ses hélices.