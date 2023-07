Comment Barbie défie les lois de la physique

Pour le magazine Scientific American, Abigail Tulenko, doctorante en philosophie des sciences a réfléchi à la façon dont l'univers de Barbie, dont on n'a jamais autant parlé depuis que le lancement de la promotion du film de Greta Gerwig, défie les lois de la physique. Parce qu'il est toujours amusant et stimulant de se demander dans quelle mesure certains mondes fictionnels pourraient s'inscrire dans la réalité.

Pour commencer, en la ramenant à une échelle humaine, il semble que Barbie mesure environ 1,75 mètre et pèse 50 kilogrammes. Son indice de masse corporelle n'est donc pas très élevé, mais comme le fait remarquer l'autrice, rien ne dit que dans son univers si lisse et si rose, la gravité soit la même.





L'occasion de citer une interview de Scott Smith accordée à Popular Science en janvier 2018. Ce spécialiste en nutrition et en biochimie au sein de la NASA affirmait qu'une gravité faible perturbe «l'élasticité de votre estomac, qui envoie un signal à votre cerveau pour lui dire “je suis plein, arrête de manger”». Ce qui pourrait expliquer que Barbie mange peu et que son physique semble être à cette image.

Pas de vent, pas de pluie, pas d'inertie

L'auteur pointe du doigt les conditions climatiques particulières dans lesquelles évolue l'héroïne désormais connue sous les traits de Margot Robbie. On la voit régulièrement conduire des décapotables roses mais arborer une chevelure toujours impeccable, sans le moindre cheveux qui dépasse. Barbie évoluerait-elle dans un monde sans vent?

Le vent étant le résultat de la rencontre entre une masse d'air chauffé par le soleil et une masse d'air plus froid, cela semble indiquer qu'au pays de Barbie, l'air absorbe la chaleur en permanence, d'où l'absence de différences de température.

Par ailleurs, cette théorie portant sur l'absence de vent est confirmée par l'autrice, qui note que la maison de Barbie n'est jamais menacée par les feux de forêt. La pluie ne semble pas exister davantage, ce qui explique pourquoi les bâtiments de Barbie se caractérisent souvent par de larges ouvertures sans fenêtres.

Pour en savoir davantage, peut-être faudrait-il interroger Barbie elle-même. Après tout, elle est à la fois astrophysicienne, ingénieure et astronaute, et doit donc disposer de solides connaissances sur le fonctionnement de l'univers dans lequel elle évolue. Elle pourrait peut-être expliquer pourquoi, dans Barbie et ses sœurs: à la recherche des chiots (un chef-d'œuvre), le principe d'inertie n'existe pas.

Cet élément est particulièrement frappant dans l'une des virevoltantes séquences d'action du film d'animation. On y voit un chien installé sur un cheval (et pourquoi pas) être si chahuté qu'il fait de petits bonds vers le haut, pour finir par retomber derrière sa monture. Cela contredit la première loi de Newton selon laquelle tout corps conserve son état de mouvement à moins qu'une force ne lui soit appliquée –ce qui signifie que lorsqu'on rebondit sur son cheval, on est censé atterrir sur le cheval également. L'univers de Barbie est décidément plein de surprises et d'étrangetés.