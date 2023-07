Bard: le chatbot de Google préfère iOS à Android

Il y a des chances pour qu'on vous ait déjà posé cette question, ou que vous l'ayez déjà posée à quelqu'un: «Et toi, t'es plutôt Mac ou PC?» Un débat houleux qui a vite évolué en «iOS ou Android?», mais les enjeux restent les mêmes.

Pour trancher une bonne fois pour toutes, Junaid Abdurahman, un développeur sud-africain, est allé poser la question à Bard, le chatbot lancé par Google en mars 2023 et a partagé le résultat sur Twitter, comme le rapporte Boy Genius Report (BGR).





On aurait pu s'attendre à ce que Bard sorte une réponse corporate défendant le système d'exploitation de ses créateurs, ou a minima qu'il botte en touche. Mais non, c'est sans hésiter que l'intelligence artificielle a choisi iOS en prenant bien soin d'argumenter sa décision. Selon lui, le système d'exploitation d'Apple est le plus «sûr» et le plus «facile d'utilisation», rien que ça.

Google Bard prefers iOS over Android lol pic.twitter.com/z8DxcbvaZV — Junaid Abdurahman (@junaidxabd) June 27, 2023

Un avis changeant

Ceci n'est pas un incident isolé puisqu'Apple Insider a reproduit l'expérience avec le même résultat: le concurrent de ChatGPT préférant le système d'exploitation d'Apple à celui de Google. En terme de coup marketing, on a déjà vu mieux.

L'explication la plus probable repose sur le fonctionnement même de ce genre de chatbot, qui sont des aspirateurs à informations se nourrissant de tout ce qu'ils trouvent sur internet, dont des articles de la presse spécialisée dédiés à iOS et Android. On peut imaginer que l'avis de Bard n'est qu'un reflet et une synthèse de ces articles.

L'intrigue est cependant un peu plus complexe, puisque Bard a depuis changé d'avis. En tentant de reproduire l'expérience, Chris Smith, le journaliste de BGR, s'est vu offrir plusieurs réponses différentes. Bard a d'abord affirmé ne pas être en mesure de faire un choix, puis il a finalement choisi Android. Alors quoi? Google serait passé par là pour laver l'affront? Personne ne le sait.