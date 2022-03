Le drone Bayraktar TB2, héros turc de la guerre en Ukraine

Symbole et fer de lance des succès grandissants de l'industrie de l'armement turque, le Bayraktar TB2 est sans doute l'un des appareils ayant le plus profondément changé la nature de la guerre ces dernières années.

Comme nous l'expliquions déjà l'an passé, cette petite mais très létale chose produite par Baykar a déjà joué un rôle décisif dans la lutte de l'armée azerbaïdjanaise pour la reconquête des territoire du Haut-Karabakh contesté par l'Arménie, soutenue par la Russie.

Cette dernière retrouve donc la même épine dans le même pied dans un autre conflit, en Ukraine cette fois, où le Bayraktar TB2, utilisé en conjonction avec d'autres drones, certains «indigènes» comme le plus petit et rustique «Punisher», fait un malheur sur les chars, véhicules blindés, convois de ravitaillements ou batteries anti-aériennes de l'envahisseur.

When this footage was shot, the Bayraktar TB2 was flying at a distance of nearly 50km(!)



Meanwhile the cameras used on Russian drones aren’t even good enough for us to ID the target they’re hitting. https://t.co/MKexuSvUcD