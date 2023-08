Un best-seller sur Amazon écrit par une IA s'attire les foudres des internautes

Près de deux semaines après les incendies qui ont ravagé l'île de Maui à Hawaï et causé la mort d'au moins 114 personnes, le livre d'un certain Dr Miles Stones, Fire and Fury: The Story of the 2023 Maui and its Implications for Climate Change («Feu et fureur: l'histoire de Maui en 2023 et ses conséquences pour le changement climatique»), a choqué les internautes.

Et pour cause: ce livre vendu sur Amazon, retraçant les incendies meurtriers, aurait été écrit par une intelligence artificielle (IA), comme le rapporte le site britannique The Register.





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

Un succès malgré tout

«Clairement cet auteur, ou plutôt ce parasite, a écrit ce livre pour l'argent», dénonce un internaute en commentaire. «Inapproprié et insensible… Ça sent l'IA à plein nez», ajoute un autre. Malgré la vingtaine d'avis négatifs, tous estampillés d'une étoile sur cinq, le livre a réussi à se hisser à la première place des ventes dans la catégorie «catastrophes naturelles».

Pourtant, la date de publication de l'ouvrage interroge. Alors que les incendies se sont propagés du 8 au 11 août sur l'île de Maui, le livre du supposé Dr Miles Stones a été mis en ligne le 10 août sur Amazon. Trop rapide pour que ce livre soit écrit par un humain selon certains.

À lire aussi Le mode d'emploi du Vatican pour une intelligence artificielle éthique

«Je ne préfère pas dire»

C'est la biographie de l'auteur qui a en partie interpellé les lecteurs. Sur le profil de Dr Miles Stones, est mentionnée la simple phrase «je ne préfère pas dire» en guise de présentation. Pour eux, cela ne fait aucun doute: cet indice, ajouté à la piètre qualité du style de cet ouvrage d'une quarantaine de pages lisible sur smartphone, n'est pas anodin.

Le site Snopes a trouvé une page portant le nom de l'auteur sur GoodReads, un site de critiques et de notation de livres. Sur celle du Dr Miles Stones, on trouve ainsi d'autres ouvrages tels que The Life story of Hunter Biden: The President's Son – A Life of Tragedy, Drama, Addiction And Scandal («L'histoire de la vie d'Hunter Biden: le fils du président – Une vie de tragédie, de drames, d'addictions et de scandale») qui peuvent appuyer cette théorie. Lorsque son contenu est analysé dans le logiciel ZeroGPT tool –permettant de détecter des textes créés par une IA– le résultat est sans appel: on atteint les 100%.

Ce cas n'est pas isolé. Il y a quelques semaines, Amazon avait déjà été contraint de supprimer de sa plateforme un livre frauduleux généré par une IA qui avait été publié sous le nom de Jane Friedman. Plus tôt dans l'année, Reuters avait révélé que plusieurs centaines de livres disponibles sur la plateforme de commerce en ligne ajoutent la mention ChatGPT comme auteur ou coauteur.