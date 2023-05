Pourquoi il est interdit de prendre l'avion avec du beurre de cacahuètes

S'il vous arrive de prendre l'avion, vous savez que vous ne pouvez pas transporter avec vous un liquide, quel qu'il soit, dont le volume dépasserait 100 millilitres. Qu'il s'agisse de bain de bouche ou de grenadine à l'eau, la règle ne change pas. Et c'est en vertu de cette limitation que l'Administration américaine de la sécurité des transports (TSA) a confisqué un pot de beurre de cacahuètes à un passager le 15 mars dernier.

Or, la chose est éminemment discutable. La pâte d'arachide peut-elle être considérée comme un liquide? Les amateurs et amatrices de cette pâte à tartiner aussi addictive que bourrative peuvent en témoigner: si vous retournez un pot de peanut butter, son contenu ne s'échappe pas. Et puis d'ailleurs, c'est quoi, un liquide?





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

Voilà justement la question que se pose The Conversation, qui tente d'expliquer pourquoi il n'est pas possible d'embarquer du beurre de cacahuètes dans son bagage à main. En tout cas, pas plus de 100 millilitres.

Newtonien ou non

Avant de définir ce qu'est un liquide, il convient de passer par la case «fluide». Ce terme désigne toute substance qui s'écoule de façon continue lorsqu'on lui applique une force de cisaillement –pensez au mouvement de l'eau lorsque votre bras s'y déplace pour nager. Il y a de nombreux types de fluides. Les plus connus sont les newtoniens qui ne changent pas de viscosité lorsqu'on les remue: l'air ou l'eau, par exemple, entrent dans cette catégorie.

Mais il existe également des fluides non newtoniens, et le beurre de cacahuètes en fait partie: celui-ci ne reste pas dans le même état selon que vous le mélangez ou non, et la vitesse à laquelle vous le touillez influence également sa forme.

On peut aussi séparer les fluides en d'autres catégories: les liquides et les gaz. Les deux peuvent être déformés; les deux prennent la forme de leur contenant (une autre caractéristique des fluides); en revanche, les gaz peuvent être comprimés, pas les liquides –en tout cas, ce n'est pas simple. Et que fait le beurre de cacahuètes lorsqu'on le presse, par exemple entre deux tranches de pain? Il sort par les côtés, parce qu'il est incapable de réduire de volume.

CQFD. Voilà pourquoi, selon la TSA, la pâte d'arachide est un liquide: il s'agit d'un fluide incompressible, vous n'y pouvez rien. À part prévoir un pot d'une contenance inférieure à 100 millilitres si vous souhaitez vraiment vous faire une petite tartine en plein milieu de votre vol long-courrier.