Bill Gates investit des milliards dans sept vaccins contre le Covid-19

Virologues, épidémiologues, auteurs et autrices de science-fiction ne cessent, depuis des décennies, d'imaginer le scénario d'un virus nouveau capable, dans notre monde interconnecté, de provoquer une ravageuse pandémie.

Ces lanceurs et lanceuses d'alerte ont, dès 2015, bénéficié d'un relais de poids. Bill Gates, richissime papa de Microsoft, expliquait lors d'une conférence TED que la menace principale pesant sur l'humanité n'était plus une apocalypse nucléaire mais un tsunami viral. En 2018, c'est Donald Trump lui-même qu'il enjoignait de préparer le pays à une telle probabilité.

Contrairement à son président comme à de nombreux gouvernements indécis à travers le monde, Bill Gates était donc intellectuellement armé pour comprendre et affronter l'actuelle pandémie de Covid-19.

Dès début février, la fondation dont il s'occupe avec sa femme Melinda engageait ainsi 100 millions de dollars [93 millions d'euros] dans la recherche d'un traitement contre la maladie, avant de faire grimper la somme à 125 millions en mars [116 millions d'euros] avec divers partenaires. Auprès d'Amazon, la structure s'est également engagée à distribuer largement des tests auprès de la population de la ville où est situé son siège, Seattle.

Ces dernières semaines, Gates a de nombreuses fois pris la parole, réclamant par exemple dans une tribune publiée par le Washington Post un confinement national pour les États-Unis, une généralisation des tests et un appui fort à la recherche d'un vaccin.

Un projet dans lequel l'Américain semble désormais vouloir s'impliquer sans réserve. Quitte à perdre énormément d'argent, quitte à occuper une place que beaucoup pourraient considérer comme revenant naturellement aux États plutôt qu'à des structures ou personnes privées.

Désormais philantrope à plein temps, Bill Gates a annoncé souhaiter engager sans attendre «des milliards de dollars» dans le soutien à sept des laboratoires qui, dans le monde, planchent sur les candidats vaccins les plus prometteurs.

“We can save months, and every month counts.” @BillGates and Trevor discuss combating coronavirus tonight at 11/10c pic.twitter.com/fYijnZa6tF