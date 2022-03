Bingo: l'Ukraine a mis la main sur un Krasukha-4, trésor de guerre électronique russe

Les services de renseignement occidentaux, qui devraient rapidement pouvoir l'examiner sous toutes les soudures, peuvent se réjouir: les forces armées ukrainiennes ont mis la main dans les environs de Kiev sur l'un des éléments d'un Krasukha-4, l'un des dispositifs de guerre électronique («electronic warfare» en anglais, ou EW) les plus avancés et précieux de l'armée russe.

#Ukraine: We managed to identify this bizarre "container", captured today by the UA forces near #Kyiv.



It is likely to be the command post of one of the most potent Russian EW system - 1RL257 Krasukha-4, used to suppress AWACS radars & radar reconnaissance satellites. pic.twitter.com/1VvKjGoM2p