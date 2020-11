Le bouton secret de l'iPhone va vous simplifier le confinement

C'est une sorte de tradition chez Apple: dissimuler des oeufs de Pâques, des fonctions secrètes que les usager·es doivent découvrir eux-mêmes. Pour iOS 14, dévoilé en juillet, c'est un bouton invisible et personnalisable, situé sur le dos de l'appareil.

Quel rapport avec le confinement et les attestations dérogatoires de déplacement? Avec quelques manipulations supplémentaires, on peut utiliser le dos de l'iPhone pour les générer, presque automatiquement et en quelques clics du doigt.

Le site iPhoneSoft explique comment faire. Si ce n'est déjà fait, il faut au préalable télécharger l'application Raccourcis d'Apple. Si vous ne l'avez jamais utilisée, il faudra le faire au moins une fois avec l'un des exemples fournis par Apple. Cela vous permettra ensuite, dans le menu «Réglages» puis «Raccourcis» de l'appareil, d'activer l'option «Autoriser les raccourcis non fiables».

Attestation magique

Il faut ensuite télécharger ce raccourci depuis l'iPhone, en passant par Safari si cela ne fonctionne pas. Lorsqu'il s'affiche dans les raccourcis de l'application ad hoc, il faut faire défiler l'écran jusqu'en bas, puis appuyer sur le bouton rouge «Ajouter un raccourci non fiable».

L'iPhone demande alors de configurer la chose: vous pouvez préremplir votre attestation avec vos nom, prénom, adresse, date de naissance... en veillant à éviter les accents, qui peuvent provoquer des bugs.

Pour ce qui est de l'activation du bouton secret, rien de plus simple: il suffit de retourner dans «Réglages», «Accessibilité», «Physique et motricité», «Toucher», «Toucher le dos de l'appareil». Vous pouvez ensuite sélectionner «Toucher deux fois» (ou «Toucher trois fois», selon vos préférences), puis sélectionner le raccourci fourni par iPhone Soft.

Il suffit ensuite de sélectionner la raison de sa sortie de confinement, puis la magie de l'informatique s'occupe du reste: l'attestation est générée et correctement remplie (mais à vérifier néanmoins, sait-on jamais).