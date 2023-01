Le Twitter d'Elon Musk a été un terreau pour les fascistes brésiliens

Le dimanche 8 janvier, ce qui semblait devoir arriver arriva: dans des images n'étant pas sans rappeler celles de l'invasion du Capitole aux États-Unis, deux ans auparavant, par les meutes trumpistes, les partisans de Jair Bolsonaro, ex-président brésilien battu dans les urnes, s'en prenaient aux lieux de pouvoir du pays, en particulier à Brasilia, avant d'en être délogés.

BREAKING 🇧🇷: Bolsonaristas are invading Congress en masse in Brasilia.



pic.twitter.com/6dh3rItJgH — David Adler (@davidrkadler) January 8, 2023

[ 🇧🇷 BRÉSIL ]



🔸️ Les manifestants s'en sont pris à un policier à cheval à Brasilia. pic.twitter.com/5F9dczCq8Z — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) January 8, 2023

[ 🇧🇷 BRÉSIL ]



🔸️ Intérieur du congrès brésilien de Brasilia après avoir été ravagé par les manifestants. pic.twitter.com/0BN5yV22Qm — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) January 8, 2023

Tensão em Brasília. Que Deus tenha misericórdia de todos os brasileiros. pic.twitter.com/iXPabsKaLZ — Paulo Generoso (@Paulogeneroso) January 9, 2023

Selon le site Rest of World, le «nouveau Twitter» promu par Elon Musk depuis son rachat de la plateforme, un far west du «free speech» où la modération semble avoir été restreinte à son strict minimum (ou dessiné selon les désirs propres du patron), a eu un rôle certain dans l'agrégation de ces foules hostiles au vote démocratique.

Rest of World a ainsi interrogé divers observateurs et spécialistes en la matière. Selon l'un d'eux, Artur Pericles, chercheur à la Yale Law School et ex-cadre de l'InternetLab à São Paulo, la prise de pouvoir d'Elon Musk chez Twitter et le chaos qui s'en est suivi ont agi comme un appel du pied pour la frange la plus active de l'électorat de Bolsonaro.

Comme d'autres, Pericles a observé un gain notable de followers pour les comptes les plus inflammables. «Ce pourrait simplement être des gens qui comprennent que ce que sous-entend Musk, que maintenant qu'il est au pouvoir chez Twitter, les choses s'y dérouleront mieux pour eux», explique-t-il.

Début décembre, le New York Times rapportait que le «hate speech» avait cru d'une manière encore jamais vue sur la plateforme depuis que son leadership avait changé de main: il n'y a sans doute pas de hasard dans ces évolutions profondes.

À droite toute

Pour en avoir le cœur net, Rest of World a consulté d'autres experts et observé ce qu'il s'est passé pour certains des plus gros comptes liés à la politique brésilienne, classés selon leurs affinités politiques, de l'extrême-gauche à l'extrême droite.

«Bien que cela ne puisse constituer un travail statistique exhaustif, les experts pensent que pour certains des comptes les plus importants liés à la politique ou aux médias du pays, cette liste suggère que l'acquisition de Twitter a eu pour effet de booster les audiences de droite par rapport à celles de gauche ou plus libérales», écrit Charlotte Peet pour Rest of World.

Un sociologue pro-Bolsonaro, Eduardo Matos de Alencar, explique à Rest of World que cette tendance n'est due qu'à l'abandon d'un «shadowban» placé sur les comptes de droite et d'extrême droite au Brésil. Selon lui, Elon Musk aurait décidé d'extraire de l'obscurité et de replacer dans la lumière algorithmique les comptes rendus presque invisibles par les équipes ayant précédé sa prise de pouvoir.

Mais si le média note que l'intérêt accru pour la politique en période électorale explique en partie le regain d'activité sur Twitter depuis quelques mois, rachat ou pas, le fait que celui-ci penche nettement à droite ne peut s'expliquer que par le fait que la plateforme, à nouveau, apparaît comme un havre et un lieu d'organisation pour ses membres les plus à droite, institutionnels comme lambda.

Et si les comptes «de gauche», ou définis comme tels par le média selon les complexités du paysage politique brésilien, ont également vu le nombre de leurs abonnés croître, la tendance a été beaucoup moins marquée que pour les partisans de Jair Bolsonaro.

«Elon Musk a réhabilité des profils d'extrémistes très dangereux, explique à Rest of World Michele Prado, une chercheuse spécialisée dans les courants d'extrême droite au Brésil. Cela offre de la légitimité aux contenus extrémistes et, à court terme, fournit des contenus qui radicalisent encore un peu plus les gens, des gens qui se rejoignent les manifestations devant les bases militaires pour appeler à un coup d'État brisant l'ordre démocratique.»

Bref, l'application au Brésil du «free speech» absolutiste prôné par Elon Musk est à observer de très près, par les démocraties partout dans le monde: ces dernières ne sont peut-être pas encore tout à fait prêtes pour maîtriser les boules de neige que forment les flots ininterrompus de désinformation et d'appels au fascisme de leurs ennemis les plus existentiels.