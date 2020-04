Trois astuces pour retaper vos anciens ordis, smartphones ou tablettes

Coincé·es chez vous, entouré·es de vieux gadgets électroniques dont vous ne vous servez plus depuis dix ans, vous aimeriez acheter un ordinateur dernier cri. Problème: la Fnac, Amazon et Boulanger ne livrent plus forcément près de chez vous et, surtout, la période n'est pas la plus propice aux grosses dépenses.

Joanna Stern, une journaliste tech du Wall Street Journal, vous propose de retaper vos anciens appareils électroniques. Mais attention, si l'objet est cassé (craquelures, gros impacts) ou si la batterie semble gonflée ou déformée, n'y touchez pas: mieux vaut les laisser aux mains de pros.

Pensez aussi à vérifier que les logiciels que vous utilisez peuvent être mis à jour avec les derniers patchs de sécurité, sans quoi il est également préférable de laisser la machine de côté.

Dans les autres cas, grâce à quelques manipulations assez simples, vos appareils promis à la benne peuvent être d'une grande utilité, pour vous-même comme pour le reste de votre famille.

À lire aussi Comment éradiquer les microbes qui pullulent sur votre smartphone

Convertissez votre vieil ordinateur en Chromebook

Certes, vous ne pourrez pas jouer à The Witcher dessus, mais pour naviguer sur le web, c'est parfait –vos enfants pourraient par exemple être ravis. Le matériel nécessaire: un vieil ordinateur capable de se connecter au wifi et une clé USB.

La préparation prend environ une heure, passe par le système d'exploitation CloudReady et est expliquée en détail sur Neverware.

Si l'anglais n'est pas votre tasse de thé, on vous recommande d'aller traduire le texte sur DeepL.

Transformez votre ancienne tablette en moniteur pour passer des appels tout confort

Première étape: rétablissez les réglages par défaut (sur l'iPad, la manœuvre est simple et décrite ici). Mettez le système d'exploitation de la tablette à jour (pas trop besoin de s'en inquiéter s'il s'agit d'Apple, mais voici un lien en anglais à consulter si vous utilisez Android).

Installez ce que vous voulez sur la tablette –de Skype à WhatsApp en passant par Zoom, Facetime ou Messenger– et ménagez-vous un petit coin spécial pour les appels.

Vous pouvez également vous servir de la tablette comme d'une mini-télé en installant des applications de streaming, ou comme d'un livre de recettes dans la cuisine en téléchargeant les apps de Marmiton ou de 750g et en utilisant Siri ou l'assistant vocal de Google pour lancer le minuteur.

À lire aussi Marre de Facebook ou Twitter? Créez votre propre réseau social

Offrez une seconde vie à vos vieux smartphones et téléviseurs

Comme pour la tablette, rétablissez les réglages par défaut et vérifiez les mises à jour de sécurité. Vous pouvez ensuite installer des applications comme Manything ou AlfredCamera.

Sachez en outre qu'un vieux smartphone est capable de servir de petite console de jeu à une personne désœuvrée –avec des contrôles parentaux pour les plus jeunes.

Une vieille télévision oubliée dans la cave peut elle aussi, par la magie de simples câbles, adaptateurs et manipulations logicielles, se transformer en moniteur supplémentaire, pour un télétravail mieux ordonné.