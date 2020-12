Des câbles expérimentaux font le bonheur des traders haute fréquence

L'une des tendances de fond du monde de la finance est le trading haute fréquence (THF). Plutôt que des hommes et femmes s'occupant manuellement de chaque transaction, un algorithme se charge de donner les ordres et ce, plus vite que n'importe quel être humain.

Grâce à cette technique controversée mais très répandue, un programme informatique peut, en une fraction de microseconde, placer puis annuler des ordres d'achat, afin de faire artificiellement gonfler un marché à sa guise.

Le temps, c'est donc beaucoup d'argent et la vitesse est reine. Pour améliorer leurs performances, les firmes de THF sont constamment à la recherche de la technologie qui leur permettra de doubler la concurrence. Des entreprises vont jusqu'à se livrer une guerre sans merci dans le seul but d'être la plus proche, à quelques mètres près, d'une antenne radio.

Leur dernière trouvaille sont des câbles expérimentaux appelés hollow-core fiber, «fibre à cœur vide». Aussi nommés fibre à cristal photonique, ces câbles faits de verre sont creux et remplis d'air. En effet, la lumière traverse l'air 50% plus vite qu'elle ne traverse le verre, comme elle le fait dans les brins d'une fibre optique classique, par exemple.

De millisecondes à millions de dollars

Le temps économisé ne représente que la minuscule fraction d'une seconde. Plus la technologie progresse (le THF est passé de la fibre optique aux ondes courtes et aux lasers), plus le temps économisé se réduit. Mais quand être le plus rapide est la seule chose qui importe, ces millisecondes imperceptibles pour le commun des mortels représentent des millions.

La hollow-core fiber n'est pas sans défauts. Les câbles ne peuvent par exemple pas être utilisés sur de longues distances. Plusieurs firmes de micro-trading, dont DRW Holdings LLC et Jump Trading LLC, ont ainsi relié leurs data-center à des antennes à micro-ondes, qui assurent ensuite le reste du chemin.

Inventée dans les années 1990, la technologie n'est pas neuve, mais ne s'est jamais démocratisée. Elle est capable de convoyer des données très rapidement, mais son signal se dissipe vite, rendant difficile les transmissions sur de longues distances.

Ces dernières années, les coûts de production ont baissé et la distance de transmission s'est améliorée, ce qui a attiré l'attention des traders. Plusieurs entreprises ont ainsi investi dans des start-up spécialisées.

Le Wall Street Journal raconte que les supporters les plus optimistes de la hollow-core fiber imaginent déjà qu'elle progressera suffisamment pour que des câbles soient tirés entre les bourses de Londres et New York. Mais d'ici là, une autre innovation supprimera peut-être un nouveau milliardième de seconde.