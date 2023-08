Du café dans le béton? C'est possible et très utile

D'un côté, les consommateurs de café, soit deux humains sur trois. 2,5 milliards de tasses de café seraient consommées chaque jour, générant ainsi près de 20 millions de tonnes de déchets par an sous forme de marc jeté aussitôt après avoir été utilisé.

Marc qui, même s'il peut être recyclé en fertilisant, reste polluant, puisque sa décomposition dégage du méthane et du dioxyde de carbone, deux gaz nocifs au rôle avéré dans le changement climatique.





De l'autre, les consommateurs de béton. Matériau le plus prisé dans le monde, il en serait utilisé 150 tonnes par seconde et nécessite une ressource qui se fait de plus en plus rare, le sable. Ainsi, 55 milliards de tonnes de sable naturel seraient utilisées chaque année, épuisant les ressources et perturbant l'envrionnement d'extraction.

Économie circulaire

Au milieu, une équipe de scientifiques de l'Institut royal de technologie de Melbourne, en Australie, qui aurait mis au point un biochar (de «bio-charcoal», un charbon végétal issue d'une pyrolyse de biomasse) à partir du café moulu usagé. À en croire les résultats des recherches publiés dans le Journal of Cleaner Production et relayés par Popular Mechanics, cette matière pourrait permettre de produire un béton 30% plus solide que le béton classique.

«Notre travail était de trouver un moyen innovant de donner une seconde vie aux grandes quantités de déchets de café en les utilisant dans la construction, plutôt que de le mettre en décharge», a expliqué Rajeev Roychand, auteur principal de l'étude.

«L'extraction continue de sable naturel dans le monde entier –généralement prélevé dans le lit des rivières et sur les berges pour répondre à la demande croissante de l'industrie de la construction– a un impact important sur l'environnement», a déclaré pour sa part un de ses coauteurs, Jie Li.

«Le maintien d'un approvisionnement durable en sable pose des problèmes cruciaux en raison de la nature limitée des ressources et de l'impact environnemental de l'extraction du sable, poursuit l'expert. Grâce à l'approche de l'économie circulaire, nous pourrions éviter la mise en décharge des déchets organiques et mieux préserver nos ressources naturelles telles que le sable.»

Ultra-haute température

Pour mener à bien ses travaux, l'équipe de Rajeev Roychand a d'abord fait le tour des coffee shops de Melbourne pour récupérer le café moulu usagé. Le marc a ensuite été séché et chauffé à différentes températures (350 ou 500 degrés Celsius) avant d'être soumis à un processus appelé pyrolyse –qui consiste à chauffer une matière à très haute température sans oxygène– pour créer différents biochars qui ont ensuite été utilisés en différentes proportions en lieu et place du sable.

Ainsi, c'est un biochar issu d'une pyrolyse à 350 degrés et remplaçant 15% du sable naturel en tant qu'agrégat qui a produit le meilleur béton, dont la résistance à la compression était supérieure de 29,3% à la moyenne.

Bien que les travaux de recherche n'en soient qu'à leurs débuts, ce nouveau processus pourrait être un moyen efficace de répondre à deux enjeux environnementaux.