La Californie prévoit un train propulsé à l'énergie solaire pour 2030

Traverser la côte ouest grâce à sa ressource la plus abondante: le soleil. C'est ce que promet l'État de Californie selon le magazine Forbes. Le Golden State investit quelque 100 milliards de dollars pour la construction d'une ligne de chemin de fer et de son train à grande vitesse, alimenté exclusivement par des panneaux solaires.

«La Californie est un endroit fantastique pour les énergies renouvelables. Elle possède la meilleure installation solaire des États-Unis», a déclaré Margaret Cederoth, directrice de la planification et de la durabilité pour la California High-Speed Rail Authority.





L'institution prévoit une mise en service en 2030, après quatre ans de travaux. Le train, qui doit pouvoir rouler jusqu'à 354 km/h, partira de San Francisco et atteindra Los Angeles en moins de trois heures.

Sea, rail and sun

Avec ce coût de 100 milliards de dollars (92 milliards d'euros), c'est le projet le plus ambitieux et le plus cher du pays en matière d'infrastructures. Après avoir lié San Francisco à Los Angeles, la California High-Speed Rail Authority compte étendre la ligne au sud et au nord, de Sacramento à San Diego. Au total, 1.287 kilomètres seront parcourus et vingt-quatre gares seront desservies par ce California Express.

Pour rouler, le train mobilisera près de 223 hectares de panneaux solaires, capables de produire 44 mégawatts d'électricité. L'énergie sera ensuite stockée dans des batteries de 62 mégawatts. La nouvelle ligne de chemin de fer se déploiera sur des terres agricoles rachetées par l'État californien, entre les villes de Merced et Bakersfield.

Pour permettre la circulation du train, les territoires traversés devront faire l'objet d'améliorations «significatives et très coûteuses» de leur réseau électrique existant, qui à l'heure actuelle ne peut pas répondre aux besoins d'un train à grande vitesse. Les travaux sont donc très importants, et les porteurs du projet sont encore à la recherche de fonds pour le réaliser.

Si la reconstruction du système électrique représente un coût élevé et peut sembler trop ambitieuse, pour la California High-Speed Rail Authority, le jeu en vaut la chandelle: grâce à une réduction de la consommation d'électricité de 75% par an, l'amélioration du réseau permettra de réaliser près de 14 millions de dollars d'économies par an.