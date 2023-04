En Arizona, la première base recréant les conditions de vie sur Mars est prête

Ça y est, elle est opérationnelle. La base SAM (Space Analog for the Moon and Mars), construite dans le sud de l'État américain de l'Arizona, va pouvoir accueillir les premières simulations de séjours sur la planète Mars. Construite sur le terrain de Biosphere 2, site expérimental bâti entre 1987 et 1991 pour reproduire un système écologique artificiel clos, elle devrait très bientôt être investie par quatre humains.

Cette première expérience doit durer une semaine, précise New Scientist. Elle se déroulera dans des conditions très proches de celles de la planète rouge: le dispositif SAM sera totalement pressurisé et hermétiquement fermé, comme le serait une base lunaire ou martienne. Les cobayes humains devront donc porter des combinaisons spatiales pressurisées et utiliser des sas lorsqu'ils se rendront à l'extérieur.

Life on Mars

Oui, l'extérieur, car SAM intègre aussi une zone recréant la gravité martienne, ainsi que son sol si spécifique. On y trouve aussi une serre de 2 mètres carrés, fruit de la restauration de la serre autrefois installée dans le cadre de Biosphere 2. C'est là que les simili astronautes pourront trouver de quoi se sustenter, mais aussi utiliser des systèmes de recyclage d'eau et de déchets organiques.

Deux nouvelles sections ont également été installées à l'intérieur de gigantesques containers. L'un contient un laboratoire et un atelier, tandis que l'autre héberge la zone habitable de la base, dotée d'une cuisine, de couchages pour quatre et d'une salle commune.

L'ensemble des installations sera mis en fonctions le 27 avril, avec l'arrivée d'un docteur, d'un photographe, d'un ingénieur en aérospatiale et d'un spécialiste des communications. Ce dernier est aveugle, ce qui permettra en outre de tester l'accessibilité des systèmes de surveillance de l'enceinte.