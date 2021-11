Le premier bateau à moteur à l'ammoniaque pourrait être lancé en 2022

L'ammoniaque (alcali volatil) fait partie des combustibles crédibles pour remplacer le diesel dans le transport maritime. Non seulement elle n'émet pas de CO 2 lors de sa combustion, mais elle détient un argument massue: son coût. Cet alcali est bien moins cher à utiliser que l'hydrogène, autre candidat au remplacement du diesel.

Une molécule d'ammoniaque est constituée de trois atomes d'hydrogène liés à un atome central de nitrogène, deux éléments chimiques présents en abondance sur terre. L'avantage de ce mélange tient à ce qu'il permet de stocker l'hydrogène bien plus efficacement que lorsque ce gaz est à l'état pur.

Les constructeurs se sont lancés dans la course à qui parviendra le premier à mettre à flot un navire à ammoniaque. Si Maersk, le plus gros transporteur maritime du monde, se penche sur la question, l'un des candidats les plus ambitieux est Andrew Forrest, un milliardaire propriétaire de Fortescue Metals Group (FMG), l'une des principales entreprises minières d'Australie.

Fortescue Future Industries (FFI), une filiale de son entreprise chargée de développer des moyens de «verdir» les activités du groupe, a la tâche de convertir à l'ammoniaque les moteurs de MMA Leveque, un navire de transport de produits chimiques, d'ici à fin 2022.

Un (tout) petit pas pour l'industrie minière

L'embarcation, qui fait le relai entre la terre ferme et des plateformes de forage en mer autour de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, mesure 75 mètres. Elle est actuellement propulsée par quatre moteurs diesel.

Début 2021, rapporte New Atlas, FFI est parvenue à utiliser un mélange d'ammoniaque et d'un autre carburant pour alimenter le moteur d'une locomotive. L'ammoniaque doit être dopé avec du carburant fossile afin de s'enflammer plus vite.

Mais cet alcali a aussi ses inconvénients. S'il ne produit pas de dioxyde de carbone en brûlant, sa production reste encore fortement émettrice en gaz à effets de serre. Il importe d'y remédier si l'on veut produire ce carburant à grande échelle afin de remplacer avantageusement le diesel.

En outre, l'annonce de ce premier navire à l'ammoniaque pourrait avoir de simples visées marketing de greenwashing. L'industrie de production de minerai de fer est immensément polluante, notamment lorsqu'il s'agit de le transformer en acier.

Si l'entreprise australienne veut vraiment devenir plus respectueuse de l'environnement, un bateau propre ne sera qu'un tout petit pas sur le chemin de la progression colossale qu'elle doit encore effectuer.