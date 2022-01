De la VR pour plonger les vaches dans une illusion de verts pâturages

L'agriculture entre dans un bien étrange futur… En Turquie, dans la ville de Aksaray, un éleveur a enfilé des casques de réalité virtuelle à deux de ses vaches.

À travers leurs écrans, ces dernières peuvent «admirer» de grands et beaux champs verts et, par conséquent et selon l'agriculteur, produire plus de lait que dans leur environnement délabré.

Sur leur tête, entre deux oreilles, se chevauchent deux casques VR projetant les images de verts pâturages. Sur un plan technique comme éthique, l'idée semble quelque peu douteuse. Les résultats pourtant sont réels –du moins, à en croire le journal turc Anadolu Ajansi.

À l'origine du projet, Izzet Kocak confie dans une vidéo accordée au média turc que «la traite moyenne des deux vaches portant des casques de réalité virtuelle atteint 27 litres», contre 22 en temps normal.

Le but serait de les rendre moins anxieuses: «Elles regardent un pâturage vert et cela leur donne un coup de pouce émotionnel, dont le fait d'être moins stressées.» Ce qui peut prouver que les conditions réelles d'élevage de ces bovins ne sont, à la base, pas optimales pour garantir leur bien-être.

Vert le futur

Comme le précise Metro, l'idée lui serait venue après avoir eu vent d'un projet russe similaire portant sur le bien-être des ruminants. Après avoir essayé la musique classique pour apaiser ses 180 vaches, Izzet Kocak s'est finalement tourné vers les casques de réalité virtuelle, et prévoit d'investir dans quelques unités supplémentaires.

D'ici peu, l'agriculteur turc devrait être en capacité d'immerger sept vaches dans le métavers bovin. Les casques en question ont été conçus par des vétérinaires et testés pour la première fois à Moscou en 2019. Leurs développeurs ont notamment travaillé sur une palette de couleurs spécifique et adaptée à la vision unique des vaches.

À la suite de la publication de la vidéo sur le compte Twitter du média Anadolu Ajansi, les réactions ont été explosives. Certains s'inquiètent de la frayeur qu'un changement brutal de vision et d'univers peut faire subir aux vaches. D'autres se demandent si la solution ne serait pas simplement de leur offrir un espace de vie adéquat.