Ultra puissante et condensée, cette batterie chinoise peut faire saliver Tesla

Les batteries au lithium ont marqué leur époque en raison de leur importante capacité de stockage. Celle-ci s'exprime le plus souvent en wattheure par kilogramme (Wh/kg), car l'important n'est pas uniquement d'emmagasiner de l'énergie, il s'agit aussi de le faire en rendant l'accumulateur aussi léger que possible.

C'est là qu'intervient la société chinoise Contemporary Amperex Technology (CATL), qui a annoncé, le 19 avril dernier, le lancement d'une nouvelle gamme de batteries destinées aux marchés de l'automobile et de l'aviation, et dont la capacité serait «supérieure à 500 Wh/kg». Cette déclaration, effectuée lors du Salon de l'automobile de Shanghai 2023, a fait sensation.

Et pour cause: jusqu'alors, les batteries présentant la plus grande densité de stockage étaient celles de la société américaine Amprius, avec 450 Wh/kg –et si cette dernière a communiqué fin mars sur un accumulateur d'une capacité de 500 wh/kg, sa commercialisation n'est pas prévue pour tout de suite. À titre de comparaison, les 4.680 batteries contenues dans la Tesla Model Y ne plafonnent qu'à 244 Wh/kg, précise New Atlas.

Au-delà de la densité

Ces nouveaux accumulateurs ne devraient pas se distinguer que par leur capacité de stockage et leur haute densité: ils disposeront en outre d'une «structure microscopique auto-adaptable qui peut ajuster les différentes forces d'interaction entre les chaînes». De quoi augmenter les performances, l'efficacité et la stabilité de l'ensemble.

CATL peut se targuer de pouvoir «produire en masse des batteries condensées en peu de temps» et d'œuvrer d'ores et déjà main dans la main avec des compagnies aériennes travaillant sur des appareils électriques. Les aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) devraient figurer parmi les premiers bénéficiaires de cette innovation technologique.

Si les observateurs les plus acharnés ont sans doute déjà entendu plusieurs annonces de ce type par le passé, il semblerait que ces impressionnantes densités de stockage soient enfin sur le point d'être mises en production. Et c'est une nouvelle importante.