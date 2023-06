Le char ukrainien officiellement détruit par la Russie était en fait un tracteur

Dans la grande série «La Russie est prête à tout pour faire croire qu'elle maîtrise», l'information vaut son pesant de cacahuètes. The War Zone nous raconte en effet comment le ministère russe de la Défense a publié la vidéo de la destruction de véhicules présentés comme des blindés ukrainiens, affirmant même qu'au moins un char Leopard 2 avait été atomisé. Il s'agissait en réalité d'un tracteur civil.

As people already mentioned it appears to be a John Deere 4830 sprayer or something similar. pic.twitter.com/9niYL6JPiJ — Status-6 (@Archer83Able) June 6, 2023

On tient là un nouvel exemple de propagande à la petite semaine: on se glorifie d'avoir pulvérisé un des fameux chars de combat de fabrication allemande livrés à Kiev, et on tente de le prouver grâce à des images absolument illisibles pour le grand public. Les spécialistes ne s'y sont pourtant pas trompés: on est loin, bien loin, du Leopard, puisque c'est a priori un pulvérisateur automoteur John Deere 4830 qui a été réduit en miettes.





Le gouvernement russe avait déjà affirmé, plus tôt, avoir détruit de nombreux véhicules de guerre appartenant à l'Ukraine, dont huit Leopard ainsi que trois blindés français AMX-10RC –des engins que Paris a accepté de fournir aux armées de Kiev en janvier dernier. Mais les preuves se font toujours attendre.

Sur les réseaux sociaux, on a certes vu apparaître des images d'AMX-10RC pris pour cibles, mais celles-ci n'ont pour l'instant été ni datées ni authentifiées.

Retour de bâton

Moscou ne sait visiblement plus quoi faire pour affirmer sa puissance et sa domination, dont elle sait à quel point elles sont désormais contestables et contestées. Les derniers exemples d'une propagande particulièrement mal ficelée peuvent être envisagés comme des réactions aux récentes victoires de l'Ukraine et de ses alliés.

Le fait que l'Ukraine ait réussi, à l'automne, à détruire et à capturer plusieurs T-90M Proryv-3, les tanks les plus modernes que l'on puisse trouver sur les premières lignes russes, ne doit pas non plus pousser le Kremlin à la retenue.

Il y a toutefois quelque chose d'ironique dans l'utilisation de la figure du tracteur par la Russie, étant donné que les civils ukrainiens n'ont pas hésité à se servir de certains engins agricoles pour tracter de très coûteux blindés des forces de Moscou. La Russie a-t-elle peur de la déroute au point de pilonner des tracteurs pour montrer qu'elle n'a pas dit son dernier mot?