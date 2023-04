La Chine développe des armes informatiques pour contrôler des satellites ennemis

Dans la guerre, la surveillance des troupes ennemies passe désormais beaucoup par des données transmises par les satellites. Contrôler ces dernières devient donc un enjeu crucial. C'est ce que la Chine a compris. Le pays est en train de construire des armes informatiques, afin de pouvoir prendre le contrôle des satellites ennemis en cas de conflit rapporte Ars Technica, qui s'appuie sur un article du Financial Times.

Si cette révélation a pu voir le jour, c'est grâce à la fuite de documents classés secret-défense dont serait responsable un militaire américain de 21 ans. Dans un des dossiers de la CIA, les États-Unis notent que la Chine développe des moyens d'«exploiter ou de pirater» les satellites ennemis dans le but de contrôler l'information.

La méthode en elle-même n'est pas nouvelle et a été utilisée dès les années 1980. Il s'agit de noyer les signaux qui transitent entre les satellites et leurs bases terrestres en émettant des fréquences similaires depuis le sol. Mais la Chine développe désormais un procédé plus ambitieux, capable d'imiter les signaux reçus par les engins célestes. Ceci permettrait d'en prendre le contrôle ou bien de les saboter à des moments stratégiques.

La guerre des satellites

Cette stratégie de la Chine s'inscrit dans une politique à long terme. En mars 2023, le chef des opérations spatiales américaines, le général Bradley Chance Saltzman, avait prévenu le Congrès des États-Unis que Pékin cherchait activement à se procurer des moyens de défense dans l'espace afin de réaliser «son rêve spatial». L'objectif: devenir la première puissance à s'étendre au-delà de l'atmosphère terrestre d'ici à 2045.

Selon le général Saltzman, la Chine avait déjà déployé 347 satellites, dont 35 dans les six derniers mois, visant à surveiller, tracer et attaquer les forces américaines dans le contexte d'un éventuel conflit. À en croire Charlie Moore, lieutenant-général de l'armée de l'air des États-Unis à la retraite, Pékin développe cette stratégie par volonté de rivaliser avec Washington. «La Chine a réalisé la supériorité des États-Unis dans le domaine spatial», estime-t-il.

Face à son voisin communiste, Taïwan cherche de son côté à construire un système de communications qui puisse résister à une attaque chinoise. L'État insulaire souhaite attirer des investisseurs afin d'établir son propre réseau satellite. Des expérimentations sont déjà en cours grâce à des capteurs dispersés dans plus de 700 lieux de l'île.

Taipei a pu observer l'importance des satellites dans la guerre en Ukraine, notamment lorsque, le 24 février 2022, jour de l'invasion du pays par les troupes de Moscou, une cyberattaque russe a rendu inutilisable le système de GPS Viasat. Les hackers n'ont toutefois pas employé la méthode développée par la Chine: ils ont réussi leur attaque en rentrant dans les systèmes informatiques de l'entreprise de télécommunications. Un sabotage qu'un officiel ukrainien avait alors qualifié de «catastrophique».