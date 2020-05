Les débris d'une fusée chinoise ont manqué de s'écraser sur New York

Au début du mois, la Chine envoyait dans les airs la dernière version de la Long March 5B, sa plus grande fusée en date. Le 5 mai à midi (heure française), le prototype de 54 mètres de haut et de 837 tonnes a décollé avec succès depuis la base de lancement de Wenchang, sur la côte de l'île Hainan.

L'appareil est resté en orbite à 8.000 kilomètres d'altitude durant une semaine, avant d'entamer une rentrée dans l'atmosphère… qui a failli tourner à la catastrophe.

«Je n'ai jamais vu une rentrée [de fusée comme celle-ci] passer directement au-dessus d'autant d'agglomérations majeures», s'est inquiété sur Twitter Jonathan McDowell, un astronome du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Procédant à un retour incontrôlé, l'un des étages de la fusée est passé à proximité des îles Fidji, de Hollywood, d'un laboratoire de la NASA, puis a survolé à 170 kilomètres d'altitude Central Park, dans la ville de New York.

Heureusement, cet étage central, dont le poids est estimé à plus de 20 tonnes par Ars Technica, n'est rentré dans l'atmosphère qu'à 17h33 (heure française), au-dessus de l'Atlantique.

CSpOC has issued a new TIP: 15:19 UT +- 36m.

That is much earlier than my last estimate.

When I assume maximum drag surface I can bring my model down to 15:33 UT +- 38m.

The previous results were for 2/3rd of max drag surface as that generally seems to work well on rocket stages.