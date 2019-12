En Chine, les fusées retombent sur les maisons

«Plus il y a de lancements, plus il y a de chances que quelque chose tourne mal», explique avec logique Victoria Samson de la Secure World Foundation à la Technology Review du MIT. Lorsque ceux-ci s'effectuent au-dessus de l'océan, comme c'est le cas pour la plupart des pays occidentaux, un éventuel pépin ne constitue un réel danger que pour les mérous, les crevettes ou des marins particulièrement malchanceux.

Mais lorsque les fusées s'envolent au-dessus du continent, comme c'est le cas des engins chinois dont les pas de lancement principaux sont situés au cœur du pays, il arrive que les populations –souvent rurales– vivant sous la trajectoire des bolides spatiaux soient directement victimes de dysfonctionnements.

Ce fut le cas fin novembre, quand l'un des boosters d'une Longue Marche 3B, lancée depuis la base de Xichang, est retombé sur des bâtiments d'habitation, ne faisant par bonheur aucun blessé mais inondant les réseaux sociaux d'un flot d'images impressionnantes.

This is the aftermath downrange following a Chinese Long March 3B launch from Xichang early Saturday. And that yellow smoke is very toxic hypergolic propellant. Source: https://t.co/VEh5X8Ors0 pic.twitter.com/22IVIpyJOk