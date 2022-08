Nancy Pelosi à Taïwan: entre les États-Unis et la Chine, tout semble prêt pour une bavure militaire

Si vous trouvez l'été caniculaire en France, sachez qu'il est plus chaud encore dans le Pacifique. Depuis quelques jours, États-Unis et Chine bandent leurs muscles et fourbissent leurs armes en vue de la très probable visite de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, à Taïwan, île que Pékin considère comme sienne et qu'il destine à faire revenir à terme dans son giron.

Encore non officiellement confirmée, s'insérant dans une tournée asiatique passant par le Japon, Singapour, la Corée du Sud ou encore la Malaisie, la venue à Taipei de la responsable politique et troisième personnage le plus important de l'État américain est à la fois hautement symbolique et explosive.

À lire aussi La Chine développerait des torpilles nucléaires jetables et capables de traverser un océan

Les États-Unis pratiquent vis-à-vis de Taïwan une politique dite «d'ambiguïté stratégique», entre non-reconnaissance officielle et promesse d'aide militaire dans le cas d'une invasion chinoise de plus en plus probable, que l'irruption de Pelosi met à mal.

La femme politique américaine n'a que peu de tendresse pour le Parti communiste chinois: des images vieilles de 1991, la montrant en train de dérouler sur la place Tian'anmen une banderole en hommage à celles et ceux qui y étaient tombés pour la démocratie deux ans auparavant, ont refait surface sur les réseaux sociaux.

In 1991, Nancy Pelosi unfurled a pro-democracy banner in Tiananmen Square. A brave move, and a high standard that other U.S. officials rarely met on China trips.

I'm very curious to know what she would do in Taiwan. https://t.co/sr510TYPHy — Isaac Stone Fish (@isaacstonefish) July 27, 2022

Le régime de Pékin le lui rend bien. Xi Jinping lui-même a prévenu Joe Biden lors d'un récent entretien téléphonique: «Ceux qui jouent avec le feu risquent de se brûler à mort», aurait dit le président chinois à son homologue américain.

La grande traversée

Et du feu, il pourrait y en avoir. Porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian a déclaré lors d'une conférence de presse que la Chine «se tenait prête» et que l'Armée populaire de libération «ne resterait pas les bras croisés» en cas de visite à Taïwan de Nancy Pelosi, sans préciser plus avant la nature de menaces pourtant très claires.

«La Chine est résolue à répondre et à prendre des mesures fortes pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale, a indiqué l'officiel. Quant à quel type de mesures, si elle ose y aller, attendons et voyons.»

Et montrons que nous sommes prêts, aurait-il pu ajouter: le pays a annoncé samedi 30 juillet procéder à des exercices militaires «à projectiles réels» au large de sa côte face à Taïwan, d'autres manœuvres du même type pouvant avoir lieu au moment même où Nancy Pelosi visitera l'île.

#BREAKING: The Chinese military will hold exercises in the South China Sea from August 2-6 coinciding with an anticipated visit by House Speaker Nancy Pelosi. — Moshe Schwartz (@YWNReporter) August 1, 2022

Du côté américain, l'armée se met aussi en branle pour parer à toute éventualité. Selon le site USNI et le média Nikkei Asia, l'US Navy est en train de rapprocher de la zone brûlante le porte-avions USS Ronald Reagan ainsi que sa large escorte. Deux navires d'assaut, le USS Tripoli et le USS America, tous deux opérant des F-35B dont l'inspection des sièges éjectables a été terminée, sont effectivement à portée d'action, au cas où.

À lire aussi Les F-35 américains ont été cloués au sol en urgence

Ainsi que l'explique The War Zone, l'inquiétude est vive depuis quelques semaines dans les hautes sphères militaires américaines face à la possibilité de troubles lors de la traversée par Pelosi et sa délégation du détroit de Taïwan. Des intimidations armées pourraient avoir lieu: la Chine est coutumière de ces menaces plus que borderline, comme l'a prouvé l'angoissante et récente mésaventure d'un P-8A Poseidon australien.

Après avoir essayé de dissuader la speaker d'effectuer sa visite, les mêmes autorités semblent désormais décidées à soutenir ce voyage sous haute tension, et créer une certaine bulle protectrice autour de la délégation.

«En tant que nation, nous ne devrions pas être intimidés par cette rhétorique ou ces actions potentielles. C'est un voyage important pour la speaker, et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour la soutenir», a ainsi fait savoir John Kirby, porte-parole du conseil de sécurité nationale lors d'une interview donnée à CNN.

En parallèle, il listait les actions possibles de la Chine pour perturber la visite de Pelosi à Taipei: des tirs de missiles dans le détroit de Taïwan ou des viols massifs de l'espace aérien de l'île (un classique pour Pékin) sont notamment envisagés.

John Kirby on House Speaker Pelosi's anticipated trip to Taiwan: Says it's an important trip by Pelosi and "we will do whatever we can to support her."



Says the US should not be intimidated by Chinese threats nor should the Chinese be making threats. pic.twitter.com/s7OZx0i69i — Moshe Schwartz (@YWNReporter) August 1, 2022

Kirby lists possible Beijing responses to a @SpeakerPelosi visit:

- Firing missiles into Strait

- Operations that "break historic norms, such as large scale entry in Taiwan Air Defense Zone"

- Crossing Median Line

- Military exercises

- Further spurious legal claims" on Strait — Nick Schifrin (@nickschifrin) August 1, 2022

«L'inquiétude évidente est que tout ceci a créé quelque chose ressemblant fort à une “perfect storm”, dans lequel le gouvernement chinois se sentira obligé d'agir d'une manière agressive en réponse à toute tentative de Pelosi de voyager à Taïwan», écrit très justement Joseph Trevithick pour The War Zone.

La traversée de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis pourrait se faire dans un C-40, une version militarisée du Boeing 737 dotée de communications chiffrées et, surtout, de contre-mesures utilisables contre toute menace armée.

Le recours à un aéronef utilisé plus régulièrement dans des missions de transport de routine, tel le C-17 Globemaster ou le petit C-146 Wolfhound, pourrait être pris pour une victoire symbolique par la Chine, qui apparaîtrait comme dictant ses conditions grâce à des menaces efficaces. La question d'une possible escorte par un chasseur américain ou taïwanais peut aussi se poser.

Dans tous les cas, il faudra que chacun ait les nerfs particulièrement solides et le sang d'un froid polaire pour que, dans ce contexte de tension extrême, une quelconque intimidation ou manœuvre défensive un peu trop marquée ne provoque une escalade vers un conflit beaucoup plus important.