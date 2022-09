«Zone grise»: la Chine harcèle Taïwan avec ses drones civils et militaires

Les regards sont de nouveau concentrés vers l'Ukraine, la mobilisation russe et le chiffon rouge nucléaire agité par Vladimir Poutine, et les tensions entre la Chine et Taïwan, qu'elle revendique sans s'en cacher, semblent être retombées d'un cran depuis la visite de Nancy Pelosi début août à Taipei, qui avait provoqué l'ire absolue de Beijing.

Retour à une certaine normale entre les deux nations? Pas tout à fait. Mi-septembre, Joe Biden réaffirmait lors d'une interview donnée à l'émission 60 Minutes que les États-Unis étaient prêts à intervenir militairement si la Chine s'en prenait à la petite République insulaire.

Beijing, de son côté, continue de harceler ce voisin qu'elle considère comme sien, et utilise pour ce rendre folles ses défenses anti-aériennes et décideurs stressés une technique aussi stressante d'une escadrille de moustiques en formation serrée autour d'un vacancier estival: ce que CNN nomme des «trolls avec des drones».

Et elle n'envoie pas que des drones militaires traverser la sacro-sainte «ligne médiane» du Détroit de Taïwan: comme en témoignent des vidéos postées sur les réseaux sociaux de l'empire du Milieu, les civils chinois aussi prennent un malin plaisir à aller tester leurs appareils de loisirs au-dessus de têtes taïwanaises lambdas qui ne leur en demandaient pas tant.

L'un de ces petits films, visible ci-dessous, montre des soldats taïwanais, postés sur l'une des petites îles constituant les avant-postes de Taïwan, très agacés lorsqu'ils se rendent compte qu'une «mouche» vidéaste et chinoise les filme puis se mettre, maigre représaille, à lui lancer des cailloux.

📹 | #Chinese drone films #Taiwan military outpost at Dadan Island, Taiwanese soldiers throw rocks at drone.

Harcèlement

La chose est typique du harcèlement constant de la Chine sur son voisin, une «zone grise» stratégique et militaire visant à tester et intimider Taïwan et ses défenses. Cette «grey zone» est bien sûr vertement condamnée par les officiels de l'île: elle ne constitue pas une attaque armée à proprement parler mais en présente néanmoins certaines des caractéristiques, et menace clairement une paix des plus fragiles.

Car quand les cailloux ne pleuvent pas, ce peuvent être les missiles. Le 1er septembre par exemple, Taipei annonçait avoir abattu, après sommation et pour la première, un drone chinois venu chatouiller d'un peu trop près l’îlot du Lion, à quelques encablures de Xiamen, sur la côte chinoise.

Le 16 septembre, les autorités militaires taïwanaises ont affirmé avoir détecté dans leur zone d'identification de défense aérienne deux curieux et menaçants animaux. Une paire de drones furtifs et ultra-modernes Guizhou WZ-7 «Sharing Dragon», des drones de reconnaissance voire d'attaque à haute altitude, seraient ainsi venus se montrer d'un peu trop près.

Accompagnés d'une nuée d'autres appareils, cinq navires et une vingtaines d'aéronefs selon Taïwan, des jets Shenyang J-16 ou un Shaanxi Y-9 de guerre électronique notamment, ces WZ-7 se rendant sans doute visibles à dessein, ont nécessité la mise en branle des défenses anti-aérienne du pays.

Bref, la Chine a trouvé un moyen particulièrement stressant de jouer au tigre et à la souris avec cet embrassant voisin, dont elle conteste l'indépendance et dont elle prévoit à terme le retour dans le giron national. Et rien de ces manœuvres n'inspire la plus grande des confiances: de la zone grise stratégique au conflit armé écarlate, il peut parfois n'y avoir qu'un pas, une maladresse, une mauvaise décision.