Cinq podcasts tech à écouter pendant le confinement

«Reply All» (Gimlet)

Juste derrière Radiolab et This American Life, Reply All est sans doute le meilleur podcast du monde. Après s'être lancé avec TLDR, PJ Vogt et Alex Goldman ont rejoint Gimlet pour lancer leur podcast consacré aux histoires liées de près ou de (parfois très) loin à internet.

Avec ses 158 épisodes, Reply All s'est imposé comme le meilleur rendez-vous web en audio et s'est fait une petite spécialité de résoudre les mystères qui touchent son public d'internautes.

Dernier en date, celui d'un morceau dont un Américain se souvient parfaitement, mais dont toute trace semble avoir été effacée de la surface d'internet. Quand ils ne résolvent pas les mystères de leurs auditeurs, Vogt, Goldman et leur équipe s'attaquent aux tweets que ne comprend pas leur chef dans une chronique qui est aujourd'hui la meilleure explication de texte de la culture web.

«Le code a changé» (France Inter)

Sans surprise, Reply All fait partie des grandes influences de Xavier de La Porte. Le journaliste, qui anime une fenêtre numérique dans L'Instant M sur France Inter, vient de lancer son nouveau projet, un podcast qui cherche à comprendre comment le numérique influe sur nos vies.

Lors des quatre premiers épisodes, il a rencontré David Dufresne pour évoquer avec lui de son compte Twitter et la façon dont cela a changé la perception des violences policières par le grand public, parlé avec Alice Pfeiffer de la façon dont Instagram et les influenceurs ont rebattu les cartes dans le monde de la mode.

Il a également raconté la folle bataille qui s'est jouée autour d'un pylône perdu au milieu de la Belgique, à plusieurs millions de dollars (et expliqué au passage avec brio le concept du trading à haute fréquence), avant de se lancer dans sa propre psychanalyse (et la nôtre avec) d'homme numérique.

«Science Vs.» (Gimlet)

Après une saison en Australie, Wendy Zukerman a traversé l'océan Pacifique pour opposer aux rumeurs et croyances... les faits.

Chaque semaine, Science Vs. s'attaque à un nouveau sujet et permet aux personnes qui constituent son audience de prendre un peu de recul, revenir sur leurs idées reçues et établir le vrai du faux sur des thèmes aussi variés que les requins, l'effet placebo, le véganisme, les huiles essentielles, l'hypnose ou encore la 5G.

Chaque épisode dure entre 20 et 40 minutes. C'est brillant, très bien étayé (chaque épisode s'appuie sur des interviews de spécialistes et plusieurs dizaines d'études et articles scientifiques), bien récapitulé et parfois assez visionnaire.

Quelques mois avant l'apparition de l'épidémie de coronavirus, le podcast s'était lancé dans un épisode fictionnel (très bien renseigné) sur une pandémie mondiale. Wendy Zukerman et son équipe ont depuis dédié deux épisodes à la pandémie, qui, elle, n'a rien de dystopique.

«300 milliards d'étoiles» (Usbek et Rica)

Tous les mois, Vincent Lucchese met la tête de ses adeptes dans les étoiles. Au cours d'entretiens d'une heure environ, il répond à différentes questions autour de l'univers et de ses concepts physique.

Parmi nos épisodes préférés, on retiendra celui avec une ancienne astronaute pour comprendre si l'on va bien bâtir un village sur la Lune (où, promis, l'être humain a bien mis le pied) ou celui où l'on va à la rencontre d'un linguiste pour savoir comment on pourrait communiquer avec des extraterrestres.

Également dévorés, celui où une astrophysicienne vient dévoiler les secrets de la matière noire, celui où un autre astrophysicien nous fait plonger dans les trous noirs, et celui où un physicien vient parler d'un concept aussi simple que complexe, le temps.

«Stories» (Ubisoft)

Ils sont rares les podcasts sur le jeu vidéo à s'intéresser à ce qui se passe derrière les consoles et les ordinateurs. Dans Stories, Vincent Manilève (avec qui l'auteur de cet article a travaillé pendant trois ans, ndlr) va à la rencontre des petites mains qui les fabriquent.

L'accès leur est forcément plus facile puisqu'il s'agit d'un podcast produit par la société française elle-même, mais il a le mérite de nous faire découvrir tous ces petits aspects auxquels on ne pense pas quand on allume notre console.

Comment se font des repérages en Califonie ou au Maroc pour créer l'environnement d'un jeu? Comment le son d'un snowboard qui glisse sur la poudreuse est-il recréé?

En six épisodes, Stories répond à ces questions et nous fait prendre conscience de tous ces petits détails qui rendent les jeux vidéo si captivants.