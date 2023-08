Classement des puissances militaires: une Russie vacillante mais toujours en bonne place

S'inspirant des données fournies par le site Global Firepower, Business Insider vient de revenir sur le classement des plus grosses puissances militaires du monde. Sur un total de 145 pays figurant dans la base de données, le site en a conservé vingt-cinq, présentés de la vingt-cinquième à la première place –comme à l'époque de Marc Toesca.

Avant de s'attarder sur le top 10, précisons que pour établir son classement, Global Firepower a utilisé un index incluant une soixantaine de paramètres. La formule de calcul n'a pas été dévoilée –les «algorithmes» sont plus impressionnants quand ils restent opaques–, mais tout amène à penser que ce top, qui porte autant sur l'état des troupes et des ressources que sur la localisation géographique et la situation financière, peut être considéré comme une référence fiable.





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

Tuons le suspense d'emblée: la France apparaît au neuvième rang de ce classement. Cocorico? En tout cas, la présence de l'Hexagone dans le top 10 est en grande partie liée à son statut de puissance nucléaire, ainsi qu'à l'existence du porte-avions Charles-de-Gaulle. À ce jour, seuls seize pays en possèdent au moins un, dont neuf des nations du top 10. L'exception est le Pakistan, classé septième en raison de sa localisation, mais aussi de son impressionnant arsenal militaire (tanks, avions, sous-marins).

La France se trouve devant l'Italie, dixième, dont les dépenses militaires sont en augmentation perpétuelle. Et derrière le Japon, numéro huit en raison de son imposante force aérienne, de la puissance de son parc d'hélicoptères, et de son nombre impressionnant de véhicules de combat blindés.

Devant le Pakistan, on trouve la Corée du Sud, sixième. Selon Business Insider et Global Firepower, les tensions incessantes avec la Corée du Nord contribuent à expliquer pourquoi le pays est aussi à la pointe dans le domaine militaire.

Trois leaders prévisibles, mais ça bouge

Le Royaume-Uni ferme le top 5. Il s'agit de l'une des rares puissances mondiales à disposer de plusieurs porte-avions. Certains observateurs estiment que la position du pays est trop flatteuse, affirmant que son armée de masse manque sérieusement de force. Mais le classement est le classement.

En quatrième, on trouve l'Inde, pays le plus peuplé du monde, ce qui pèse très clairement dans les calculs selon Business Insider. Il faut dire que 653 millions d'Indiens sont mobilisables et que le pays dispose au total de 1,5 millions d'individus travaillant dans le domaine militaire.

À lire aussi La Finlande, petite nation mais poids lourd militaire pour l'OTAN face à la Russie

Le podium n'était pas bien difficile à deviner, mais le doute pouvait provenir de l'ordre des compétiteurs. Finalement, c'est la Chine qui empoche la médaille de bronze: sa puissance militaire croissante n'y est pas pour rien.

Pékin se distingue par «une situation économique avantageuse, une main-d'œuvre conséquente et sa détermination à augmenter (avant tout grâce à des moyens locaux) ses capacités navales, aériennes et terrestres», comme l'indique le document produit par Global Firepower.

C'est la Russie qui se trouve à la deuxième place du classement. D'un point de vue militaire, c'est le pays dont on parle le plus depuis le début de l'année 2022 –au fait, son ennemi ukrainien se trouve en quinzième position. Malgré bien des couacs, elle est toujours debout. Global Firepower pointe tout de même «des limites importantes [...] en dépit de sa main-d'œuvre conséquente et de son avantage matériel par rapport à l'Ukraine».

À lire aussi La mort d'une Ukrainienne de 6 ans provoque de nombreuses moqueries russes sur Telegram

On apprend d'ailleurs que la Chine n'était vraiment pas loin de chiper la médaille d'argent des Russes, qui pourraient finir par glisser à la troisième place –voire plus bas– s'ils continuent à perdre des avions et des chars au rythme actuel.

Devant, loin devant, se tient l'indétrônable leader américain. Les États-Unis ont cependant moins d'avance sur la Chine qu'il y a quelques années, signale Global Firepower. Mais le pays reste en tête dans quasiment toutes les catégories. Ressources humaines, matériel, avancées technologiques: tous les voyants sont au vert pour le pays de Joe Biden et Ronald McDonald.

Il faut dire que niveau budget, Washington écrase tout: avec plus de 750 milliards de dollars (près de 693 milliards d'euros) consacrés au secteur de la défense, les dépenses américaines sont plus de trois fois supérieures à celles de l'éternel rival chinois.