Clean Master, l'antivirus Android au milliard de téléchargements qui collectait nos données

Quel est le comble pour une application mobile qui promet une protection contre les virus informatiques et un outil de navigation privée? De collecter des données privées de ses utilisateurs et leurs faits et gestes en ligne, comme le fait l'appli Clean Master.

Développée pour les appareils Android par l'entreprise Chinoise Cheetah Mobile (dont Tencent est l'un des principaux investisseurs), l'application vient d'être retirée du Google Play. Elle comptabilisait jusque-là plus d'un milliard de téléchargements.

Google n'a pas encore expliqué les raisons de cette séparation subite mais Gabi Cirlig, chercheur pour l'entreprise de cybersécurité White Ops, a affirmé à Forbes que l'affaire concernait la collecte de données personnelles.

Cela comprend, entre autres, un tracking des sites internet visités, les requêtes sur les moteurs de recherche, le scroll sur les pages consultés ou encore les noms des points d'accès WiFi utilisés.

Et, selon le chercheur Gabi Cirlig, d'autres applications (CM Browser, CM Launcher et Security Master) de Cheetah Mobile seraient concernées par ces problèmes de sécurité. D'après son enquête, les données collectées sont ensuite stockées sur un serveur enregistré en Chine.

La rupture avec Google risque de coûter cher

Contactée par Forbes, Cheetah Mobile s'est défendue, arguant que la collecte de données servait à mieux protéger ses client·es et à repérer les réseaux WiFi ou sites web malveillants. Or, il existe bien d'autres moyens pour une telle entreprise d'éviter ces menaces sans récupérer de données personnelles.

Cheetah Mobile affirme avoir fait appel du bannissement de Google, avec qui elle serait actuellement en discussion. Bien qu'elle soit toujours active sur des millions de smartphones à travers le monde, la disparition de l'applicatio du store Google Play pourrait faire perdre beaucoup au géant chinois, coté depuis 2014 à la bourse de New York.

En effet, dans les neufs premiers mois de 2019, près d'un quart des revenus de Cheetah Mobile provenaient des services de Google.