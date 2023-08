Combien faut-il envoyer d'humains pour coloniser Mars?

Il y fait froid (environ -65°C), il n'y a quasiment que du CO 2 dans l'atmosphère et seulement des traces d'eau. Pourtant, certains envisagent d'aller coloniser la planète Mars, dont Elon Musk. Après tout pourquoi pas, Elon Musk sur Mars, ça nous ferait des vacances.

Explorée depuis près de soixante ans, la Planète rouge n'a pour l'instant jamais été foulée par l'être humain. Pour s'y installer et pouvoir s'établir de manière sûre et efficace, il suffirait d'y envoyer vingt-deux personnes, selon une étude scientifique relayée par le webzine américain Gizmodo. Attention, pas n'importe quelles personnes: il faudrait des personnalités agréables (désolé Elon, il va falloir rester sur Terre).





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

L'étude, pour l'instant au stade de preprint, s'est intéressée aux interactions comportementales et psychologiques entre d'éventuels néomartiens, en suivant un modèle de simulation d'une colonie implantée sur Mars et composée d'équipes très performantes dans des environnements isolés et stressants, inspirés de l'exploration de l'Arctique ou de la vie dans la Station spatiale internationale.

Névrotiques s'abstenir

Car le comportement des colons est essentiel dans la réussite (ou l'échec) d'une mission sur Mars, comme le rappelle l'introduction de l'étude: «L'établissement d'une colonie humaine sur Mars est un problème d'ingénierie incroyablement complexe. La nature inhospitalière de l'environnement martien exige que tout habitat soit largement autosuffisant. […] Au-delà des défis techniques et d'ingénierie, les futurs colons seront également confrontés à des défis psychologiques et de comportement humain. Notre objectif est de mieux comprendre les interactions comportementales et psychologiques des futurs colons martiens, grâce à une approche de modélisation basée sur des agents.»

Pour cela, en plus des facteurs environnementaux, des interactions entre des personnes présentant différents niveaux de compétences, de résilience, de stress et de traits psychologiques –névrotique, réactif, social ou agréable– ont été simulées sur une période de vingt-huit jours.

À lire aussi Rapatrier sur Terre des échantillons de la planète Mars, un projet au coût pharaonique

Ainsi, selon les calculs de l'étude scientifique, il faudrait donc vingt-deux personnes, de préférence de type agréable, pour réussir à survivre dans cet endroit hostile. Étonnamment (ou pas), les personnes avec des traits de personnalité névrotiques seraient plus susceptibles de mourir que les autres.

«Nous voulions montrer que si nous négligeons les aspects sociaux, comportementaux et psychologiques des explorations spatiales, nous risquons de nous tromper lourdement dans nos estimations, nos prédictions et nos projections, a expliqué Anamaria Berea, coautrice de l'étude et professeure agrégée en sciences informatiques et statistiques à l'université George-Mason (Virginie). Les groupes humains sont des systèmes complexes au sein desquels le résultat n'est pas la somme des parties, mais une synergie.»